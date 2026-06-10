U ribarskim mrežama sve je manje ribe: Zašto je tome tako?

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Smanjuje se ulov ribe, a prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva prošle je godine ulov iz mora bio najmanji u posljednje tri godine. S druge strane raste proizvodnja ribe iz uzgoja.

Najveći dio hrvatskog ulova, oko 86%, čini mala plava riba. Ribari upozoravaju da je i nje sve manje, a kao moguće razloge navode velik ribolovni napor, predatore poput tune i dupina te činjenicu da riba ne uspijeva doći do mrijesta i potrebne veličine.

Manju ponudu primjećuju i prodavači i kupci na splitskoj ribarnici. Kažu da je manje salpi, ušata, kozica, ali i srdele, koju kupci posebno traže. Uz skromniju ponudu, ističu, skromniji su i novčanici kupaca.

Struka upozorava da bi bez dodatnih i konkretnijih mjera obnova ribljeg fonda mogla biti sve teža, a količina ribe u moru nastaviti padati i u idućim godinama.

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