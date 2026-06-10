Rizični prepolovljeni, a što je s gotovinskim kreditima? Istražili smo koliko se Hrvati manje zadužuju

Rizični krediti su prepolovljeni, a rast gotovinskih kredita gotovo je tri puta manji. Rezultati su to HNB-ovih mjera koje su na snazi od 1. srpnja prošle godine. Lani u ovo vrijeme navala na stanove i kredite. Sada – stroža HNB-ova pravila smirila su tržište. S prosječnom plaćom, stan na kredit sve je veći izazov, potvrđuju to i kreditni savjetnici.

"Oni koji imaju prosječne plaće ili malo veće između 1500 ili 2000 eura neto kod stambenih kredita će osjetiti da mogu dići dosta manje kredita. Uz još neke dodatne restrikcije i da ne mogu dići 100 posto iznosa kredita što su mogli prije godinu dana", objasnio je osnivač tvrtke za kreditno posredovanje Vjeko Peretić. Nije teško doći samo do sambenog, stroža pravila smanjila su, kaže, i broj odobrenih gotovinskih kredita.

"Na primjer ako imate jedan kredit ne možete dić i drugi, to je sad puno teže, ideja je bila da se oni koji imaju puno gotovinskih kredita, da se to malo uspori. To se dogodilo. Kolege u bankama bilježe pad više od 20 posto i više u jednom i drugom segmentu, tu je pad i kod kupoprodaje nekretnina od 22 posto", dodao je Peretić. Prema podacima HNB-a, u drugoj polovini 2025. isplaćeno je oko 12 tisuća stambenih kredita, nešto manje nego u prvoj polovini kada ih je bilo oko 13 tisuća. Pad je bio blaži jer su se još isplaćivali ranije ugovoreni krediti i bankarske promocije.

Pada udio rizičnih kredita

"Mjere su uvedene kako bi se spriječilo ublažavanje kriterija kreditiranja potrošača i kako bi se spriječio rizik nastanka prezaduženosti potrošača. Njihovi su učinci u prvom razdoblju primjene u skladu s našim očekivanjima one su bile kalibrirane nešto strože za nestambene nego za stambene kredite. I takvi su njihovi učinci", rekla je Lana Ivičić, direktorica Direkcije za makrobonitetnu politiku u HNB-u.

Nakon HNB-ovih mjera, udio rizičnih stambenih kredita pao je s oko 30 posto na 15 posto, dok se rast gotovinskih kredita usporio sa 17 posto na 7 posto. Kod nestambenih kredita u prvoj polovini godine isplaćeno ih je oko 175 tisuća, a u drugoj 138 tisuća, što je pad od otprilike 25 posto. Iako se rast kredita u kućanstvima usporio, i dalje je, kažu u HNB-u visok, no visok je i u kreditiranju poduzeća.

"Upravo zbog toga je HNB kroz godine uvodila, ali je i nastavila s mjerama usmjerenih na kapital banaka, pa će se tako od 1. siječnja 2027. godine povećati i stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala", kaže Maja Bukovšak, izvršna direktorica Sektora financijske stabilnosti u HNB-u. Mjere HNB-a koje građane štite od prezaduživanja ostaju na snazi do daljnjega, iako se u HNB-u ističe da se po potrebi mogu ublažiti ili dodatno pooštriti.