Četvero poginulih lani na pružnim prijelazima, ove godine zasad bez crnih brojki

VLAK JE BRŽI! /

U prošloj godini četiri su osobe smrtno stradale, a na Svjetski dan sigurnosti na pružnim prijelazima ponovno upozorenje da je Vlak uvijek brži!

Preventivna akcija "Vlak je brži" traje već 26 godina, a cilj joj je podsjetiti vozače i pješake na opasnosti prelaska pruge kada je to zabranjeno. Iz HŽ-a ističu da vlak ima dug zaustavni put i da su posljedice nepažnje najčešće kobne.

Za vozače koji prolaze kroz crveno na pružnom prijelazu kazne se kreću od 390 do 920 eura, uz moguću zabranu upravljanja vozilom B kategorije od jednog do tri mjeseca. Za pješake je predviđena kazna od 60 eura.

Podaci pokazuju pozitivan trend: broj nesreća na željezničkim prijelazima se smanjuje. Prošle godine na njima su poginule četiri osobe, dok ove godine zasad nije zabilježena nijedna smrtna nesreća.

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