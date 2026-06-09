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Spremite se za nova nogometna pravila: SP će ubrzati tempo i smanjiti nesportsko ponašanje

Na ovom Svjetskom prvenstvu stupaju na snagu nova stroža pravila koja bi trebala ubrzati tempo i smanjiti nesportsko ponašanje. Tako će recimo, prekrivanje usta tijekom sukoba sa sucem ili protivnikom moći biti razlog za crveni karton. Isto tako igrači će aut i gol-aut morati izvesti u roku od pet sekundiili će lopta pripasti protivničkoj momčadi. Nema više odugovlačenja ni prilikom izmjena igrača. Onaj koji izlazi iz igre mora napustiti teren u roku od deset sekundi. VAR će imati još veću moć pa će se moći oglasiti i zbog pogrešno dodijeljena kornera ili prije izvođenja prekida, ako se uoči sudačka pogreška. 

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9.6.2026.
20:43
Sportski.net
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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