Spremite se za nova nogometna pravila: SP će ubrzati tempo i smanjiti nesportsko ponašanje

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Na ovom Svjetskom prvenstvu stupaju na snagu nova stroža pravila koja bi trebala ubrzati tempo i smanjiti nesportsko ponašanje. Tako će recimo, prekrivanje usta tijekom sukoba sa sucem ili protivnikom moći biti razlog za crveni karton. Isto tako igrači će aut i gol-aut morati izvesti u roku od pet sekundiili će lopta pripasti protivničkoj momčadi. Nema više odugovlačenja ni prilikom izmjena igrača. Onaj koji izlazi iz igre mora napustiti teren u roku od deset sekundi. VAR će imati još veću moć pa će se moći oglasiti i zbog pogrešno dodijeljena kornera ili prije izvođenja prekida, ako se uoči sudačka pogreška.