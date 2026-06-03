Lidija Bačić sasvim iskreno: 'U životu svake žene uvijek se nađe taj jedan frajer'

Popularna domaća glazbenica Lidija Bačić ovih dana ne staje. Još nije ni predstavila novi singl i spot u kojem joj društvo pravi Miloš iz showa "Gospodin Savršeni", a već paralelno radi na novim i vrlo uzbudljivim projektima.

U razgovoru za Net.hr otkrila je što se krije iza njezine nove "power" balade o toksičnoj ljubavi i muškarcu kojeg je nemoguće preboljeti, kako je došlo do suradnje s televizijskim zavodnikom, što priprema za navijače uoči Svjetskog nogometnog prvenstva, ali i kako planira doprijeti do šire svjetske publike.

Foto: PRESS

O čemu se radi u novom spotu?

Ovo je jedna prava "power" balada. Inače, sjećam se kad mi je moj producent Faruk Buljubašić poslao tu pjesmu. Kad mi je poslao taj tekst, ja sam vrisnula. Rekla sam: "To je to", baš ono. Svaka žena uvijek pati za tim nekim frajerom. U životu svake žene uvijek se nađe taj jedan frajer kojega ne može preboljeti. On nju zeza i sve, ali ona želi biti s njim. Na kraju je zaključak da što te više netko veza, to više patiš za tom osobom. Mislim da smo sve mi žene imale bar jednog takvog frajera u životu.

U ovoj se pjesmi opisuje taj osjećaj. Kao voliš ga, a mrziš ga. Želiš ga, a ne želiš ga. Šalješ mu poruke, ne šalješ, brišeš. Uglavnom, opisuje taj jedan kompleksan odnos muškarca i žene koji zapravo ne želimo nijednoj. Želimo da svaka bude sretna, zaljubljena i voljena, bez ovih patnji i igrica.

Kako je došlo do suradnje s Milošem iz showa "Gospodin Savršeni"?

Htjeli smo za ovaj spot imati tog jednog savršenog frajera za kojim ja ili ta neka ženska osoba pati. Moj producent Faruk se sjetio da imamo Miloša, "Gospodina Savršenog". Stvarno, evo, mislim da je to dobar dio spota. Našli smo baš tog prezgodnog frajera za kojim ta žena pati.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Čujemo da spremate i navijačku pjesmu ususret Svjetskog nogometnom prvenstvu. Što možemo očekivati?

Pjesma se zove "Jedna zastava", a radio ju je Faruk Buljubašić. Baš je prava navijačka pjesma. Drago mi je da sam je snimila. Sad još samo trebamo snimiti spot i bit će gotova. U ovih tjedan dana snimam dva spota koja uskoro izlaze. Baš je turbulentno. Sva sreća da sam ovih dana slobodna pa stignem to sve snimiti.

Kakva ste vi navijačica - cool ili nervozna?

Nemam pojma, kako kada. Ako gledam površno i na mobitelu sam, onda nisam strastvena. Ali, ako maknem mobitel sa strane i posve sam posvećena TV ekranu, onda čupam kosu i skačem. Mislim da smo takvi svi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vodite po broju pretplatnika na YouTube-u i jači ste od svih hrvatskih pjevačica. Kakav je to osjećaj? Koliko vam znači ta podrška vaših obožavatelja?

Pa, zapravo, nisam nikad o tome baš nešto razmišljala. Drago mi je, naravno, i najviše mi je drago što sam nekako prije pet, šest možda i malo više godina se dogodilo to da me svijet počeo pratiti, tako da imam pratitelje diljem svijeta od Amerike, Rusije, Južne Koreje, Španjolske i Italije. Ogroman broj ljudi iz različitih zemalja me prati i sve sam bliže tome da snimim pjesmu na stranom jeziku.

Dosta sam razmišljala o pjesmi na engleskom, a sad me nekako vuče i španjolski. Ja sam baš nedavno bila u Barceloni, gradu u koji najviše volim otputovati, i mislim da trebam taj španjolski malo bolje naučiti. Ipak je španjolski skoro pa najjači jezik.

Kakvi su vam planovi za ljeto - radno ili odmor? S kim planirate odmor?

Bit će i jednog i drugog, ali zapravo više će biti koncerata. Uvijek govorim da se između koncerata stignem odmoriti. Stignem, ali nikada ne stignem napraviti neki malo duži odmor. Uvijek je to tek nekoliko dana pa opet idem na put. Pripremam se i idem, ali uspjet ću između negdje odletjeti. Veselim se otputovati s prijateljicom, sestrom ili bratom. Uvijek je to netko iz obitelji ili možda još netko, ha-ha. Svakako sam ja stalno na putu i stalno putujem negdje po par dana, tako da uopće ni ne razmišljam o odmoru u tom obliku.