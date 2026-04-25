Atraktivna Lile nabacila samo leopard badić pa zagolicala maštu: 'Nikad ne sjedim na dvije stolice'

Pjevačica Lidija Bačić, poznata po energičnim nastupima i atraktivnom izgledu, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na Instagramu. Novom objavom, koja spaja provokativnu fotografiju i odlučnu poruku, potaknula je lavinu komentara i pokazala zašto slovi za jednu od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama.

Na fotografiji, Bačić pozira na visokoj drvenoj stolici odjevena samo u minijaturni bikini leopard uzorka i elegantne salonke boje kože. Samouvjerenim pogledom usmjerenim ravno u kameru i pozom koja ističe njezinu figuru, pjevačica je utjelovila glamur i snagu.

Ipak, ono što je objavi dalo dodatnu dimenziju jest njezin opis. "Nikad ne sjedim na 2 stolice", napisala je Lidija. Cijelu je priču zaokružila duhovitim i pomalo provokativnim hashtagom "#Daodmorim", dodajući objavi dozu svoje prepoznatljive zaigranosti i aludirajući na pozu u kojoj se fotografirala.

Obožavatelji oduševljeni uoči novih glazbenih poslastica

Reakcije njezinih pratitelja nisu izostale. Komentari su se nizali velikom brzinom, a većina je bila ispunjena komplimentima i riječima podrške. "Nikad nisi bila seksipilnija", "Prekrasna i divna", samo su neke od poruka kojima su obožavatelji izrazili svoje oduševljenje. Mnogi su ostavljali emotikone vatre i srca, potvrđujući kako Lidijin spoj samouvjerenosti i atraktivnosti uvijek nailazi na pozitivne reakcije.

Ova objava dolazi nakon iznimno aktivnog razdoblja za splitsku pjevačicu. U veljači je održala zapažen nastup na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku, gdje je pjevala nakon legendarnog Parnog Valjka. Uz to, imala je i nastup u Zagrebu, potvrđujući svoj status poželjne domaće pjevačice.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje s papom u Splitu? Vijećnici su se sukobili, ali građani zato imaju svoje ideje