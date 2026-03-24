Kakav jet set! Lidija Bačić pokazala svoj luksuzni walk-in ormar u novom stanu na Trešnjevci

Popularna pjevačica Lidija Bačić (40) ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta ne samo svojim glazbenim projektima, već i životnim stilom. U nedavnom razgovoru za Net.hr otkrila je kako voli ulagati u nekretnine, naglasivši da se upravo na taj način najradije “počasti” nakon uspješnih poslovnih razdoblja. Posljednja u nizu takvih investicija jest stan u Zagrebu, smješten u sve traženijem i popularnom kvartu Trešnjevka.

Iako svojim pratiteljima nije u potpunosti otkrila kako izgleda cijeli interijer, ono što je podijelila na društvenim mrežama bilo je dovoljno da izazove brojne reakcije. Posebnu pažnju privukao je jedan od najatraktivnijih dijelova stana – prostrani walk-in ormar, koji odiše modernim dizajnom i luksuzom.

U objavi koja se sastoji od pet fotografija, Lidija pozira ispred velikog, elegantno dizajniranog ormara. Odjevena u pripijenu tamnoplavu baršunastu haljinu i klasične crne štikle, pjevačica je objavila nekoliko fotografija, vješto prikazujući svoj outfit iz različitih kutova.

Sam prostor walk-in ormara ostavlja snažan vizualni dojam. Riječ je o prostranoj garderobi s crnim okvirima i staklenim vratima, unutar koje je odjeća suptilno osvijetljena ugrađenim LED trakama. ''Dome, slatki dome'', kratko je napisala Lidija u opisu fotografija.

