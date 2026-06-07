IDF: 'Iran je ispalio balističke rakete prema nama', s druge strane prijete: 'Prijeđene su crvene linije'

Izraelska vojska objavila je u nedjelju navečer da je presrela dvije balističke rakete ispaljene iz Irana prema njezinom teritoriju te upozorila na "dodatne baražne napade".

Izraelski izvor je za CNN potvrdio da je premijer Benjamin Netanyahu sazvao sigurnosne konzultacije.

Sirene su se aktivirale u Haifi i drugim dijelovima sjevernog Izraela nakon što je detektirao lansiranje rakete, dodala je vojska.

Tamošnje zapovjedništvo domaće fronte naložilo je građanima da ostanu u blizini skloništa i savjetovalo im da slušaju daljnje upute zbog moguće ozbiljne eskalacije sukoba između Izraela i Irana.

Hezbolah objavio mete

Vlada je najavila da će škole u cijeloj zemlji ostati zatvorene u ponedjeljak.

Hezbolah tvrdi da je pokrenuo niz napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje u blizini libanonske granice i na sjeveru Izraela. Meta drona su bili izraelski vojnici u Marju, u blizini libanonskog grada Markabe, prenosi Al Jazeera.

Grupa je također rekla da je dronovima napala izraelske vojnike u Jal al-Hammaru, južno od al-Adise, te trupe u vojarni Dovev.

Hezbolah dodaje da su visokokvalitetne rakete ispaljene na izraelski topnički položaj u kasarni Yiftah i na vojnike u blizini Birkat al-Marja.

Iranske novinske agencije objavile su izjavu zapovjednika iranskih vojnih snaga Khatam al-Anbiya u kojoj navodi da je, unatoč prethodnim iranskim upozorenjima, Izrael prešao "sve crvene linije" ciljajući južna predgrađa Bejruta i pojačavajući napade diljem južnog Libanona.

Prijetnja Izraelu

"Prethodno smo upozorili da ćemo, ako se kriminal u predgrađima Bejruta proširi, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima“, navodi se.

U izjavi dodaje da izraelska vojska "mora zaustaviti napade na južni Libanon i predgrađa, a ako proširi napade na tu regiju ili odgovori na iranske akcije, suočit će se s još težim i žalosnijim udarcima te će započeti destruktivni napadi na režim i njegove pristaše".

Iran je prošloga tjedna zaprijetio izravnim napadom na Izrael ako ta država napadne Bejrut. Ranije u nedjelju, Izrael je napao libanonsku prijestolnicu u znak odmazde za napade Hezbolaha na sjever Izraela.