FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJAVILI AKCIJU /

Izrael napao Bejrut prvi put od kada je pristao na primirje: Tvrde da su imali dobar razlog

Izrael napao Bejrut prvi put od kada je pristao na primirje: Tvrde da su imali dobar razlog
×
Foto: Profimedia

Izraelski mediji izvijestili su da je zapovjednik elitnih snaga Radwan ubijen u napadu, ali zasad nema potvrde Hezbolaha

6.5.2026.
22:06
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Izrael je u srijedu prvi put napao Bejrut otkako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, rekavši da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radwan u južnim predgrađima grada.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz najavili su akciju u zajedničkoj izjavi. Izraelski mediji izvijestili su da je zapovjednik ubijen u napadu, ali zasad nema potvrde Hezbolaha.

Primirje u Libanonu poduprlo je šire primirje između SAD-a i Irana, a prekid izraelskih napada u Libanonu bio je ključni iranski zahtjev.

Napadi prijete primirju

Dok Iran i SAD kažu da se približavaju dogovoru o prekidu sukoba, napadi prijete primirju koje je zaustavilo izraelske napade na Bejrut.

Izraelske snage ostale su u područjima južno od rijeke Litani, a napadi su se nastavili u južnom Libanonu. Iranski saveznik Hezbolah odgovorio je pucnjavom i lansiranjem dronova na izraelske vojnike.

POGLEDAJTE VIDEO Bejrut u ruševinama, J.D, Vance: 'Libanon nije dio primirja'! Oglasio se Netanyahu...

IzraelHezbolahBejrut
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike