Richard Gere opet opleo po Trumpu: 'Tko bi pomislio da takav manijak može postati predsjednik'

Richard Gere u utorak je u Oslu na javnoj tribini nazvao američkog predsjednika Donalda Trumpa "manijakom" koji uništava "sve što je dobro".

"Proživljavamo najmračniji trenutak koji sam ikada vidio na ovom planetu. Tko bi pomislio da Amerika može doživjeti ovakav zaokret? Tko bi pomislio da takav manijak može postati predsjednik Sjedinjenih Država?", rekao je 76-godišnji američki glumac.

Gere je bio u norveškoj prijestolnici kako bi na Forumu slobode u Oslu uručio Međunarodnu nagradu Vaclav Havel za kreativni disidentski angažman kineskom umjetniku Gao Zhenu, zatvorenom u svojoj zemlji, i mjanmarskom disidentu Saiju.

„Od prvoga dana taj je čovjek demontirao gotovo sve dobro što je postojalo u američkoj vladi i američkom društvu”, rekao je pred više stotina gledatelja.

"Kako je to uopće bilo moguće? Zato što smo zaspali. Nismo se brinuli. Nismo glasali. Nismo baš slušali", dodao je, priznajući da ni sam nije mobilizirao dovoljno ljudi oko sebe.

Rekavši da je nedavno posjetio bivši nacistički koncentracijski logor Dachau, upozorio je na apatiju.

„Moramo vidjeti znakove, ovu diktaturu čudovišta, koliko brzo se učvršćuje. Moramo ostati budni“, izjavio je.

U veljači 2025., zvijezda filmova „Zgodna žena“ i „Američki žigolo“ već je nazvao Donalda Trumpa „nasilnikom.“

Dugogodišnji zagovornik Tibeta i preobraćenik na budizam, Richard Gere od 2024. živi u Španjolskoj sa svojom suprugom Španjolkom Alejandrom Silvom.