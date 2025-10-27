IZNENADIO POJAVOM /

Sjećate li se njega? Slavni glumac nekoć je bio jedan od najpoželjnijih

Sjećate li se njega? Slavni glumac nekoć je bio jedan od najpoželjnijih
Foto: Adrian Dennis/afp/profimedia
Poznati holivudski glumac Richard Gere (76) nedavno je sudjelovao na konferenciji organizacije za ljudska prava Survival International u Londonu. Organizacija je otkrila da još uvijek postoji oko 196 nekontaktiranih autohtonih zajednica u Pacifiku, Južnoj Americi i Aziji – zajednica koje hitno trebaju zaštitu ili su u opasnosti od izumiranja. Gere, poznat ne samo po svojoj filmskoj karijeri već i po angažmanu u pitanjima ljudskih prava, naglasio je važnost očuvanja ovih ranjivih zajednica. Pritom je prisutne iznenadio i svojom pojavom - malo tko ga je mogao prepoznati!
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznati holivudski glumac Richard Gere (76) nedavno je sudjelovao na konferenciji organizacije za ljudska prava Survival International u Londonu. Organizacija je otkrila da još uvijek postoji oko 196 nekontaktiranih autohtonih zajednica u Pacifiku, Južnoj Americi i Aziji – zajednica koje hitno trebaju zaštitu ili su u opasnosti od izumiranja. Gere, poznat ne samo po svojoj filmskoj karijeri već i po angažmanu u pitanjima ljudskih prava, naglasio je važnost očuvanja ovih ranjivih zajednica. Pritom je prisutne iznenadio i svojom pojavom - malo tko ga je mogao prepoznati!

27.10.2025.
19:46
Hot.hr
Adrian Dennis/afp/profimedia
Richard GereGlumacPrije I Poslije
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZNENADIO POJAVOM /
Sjećate li se njega? Slavni glumac nekoć je bio jedan od najpoželjnijih