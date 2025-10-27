Ovaj zgodni par nitko nije mogao ignorirati: Zaljubljeni duo zasjenio sve prolaznike u gradu

Šetnja u Zadru protekla je u opuštenoj i veseloj atmosferi. Mnogi su iskoristili lijepo vrijeme za izlazak. Posebno su se istaknule žene koje su zablistale u modernim i urbanim street style kombinacijama – od ležernih, ali pomno usklađenih outfita do onih koji su privlačili poglede svojom originalnošću.

Ni muškarci nisu zaostajali – većina se odlučila za jednostavne kombinacije, dok su neki birali sportski stil, a kakva je atmosfera prevladavala na ovom lijepom gradu, zabilježio je portal eZadar.