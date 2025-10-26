Od sramežljive studentice do jedne od najzgodnijih žena: Malo tko nije čuo za Emily Ratajkowski

Prije više od deset godina Emily Ratajkowski (34) započela je svoj uspon u svijetu mode, a danas je jedna od najtraženijih manekenki. Od tada je postala zaštitno lice brojnih svjetskih kampanja i modnih revija. Nosila je revije za brendove poput Versacea, Miu Miu i Tory Burch, a nedavno se pridružila i ekskluzivnom krugu modela Victoria’s Secreta. Neke od njezinih najboljih izdanja - pogledajte u našoj galeriji.