Fatalne UFC djevojke u štiklama: One ostavljaju borce bez daha, nitko ne gleda mečeve zbog njih

Uoči UFC 321, uz borce koji će dijeliti oktogon, pažnju ponovno privlače i najpoznatija lica uz rub kaveza – Octagon djevojke Jhenny Andrade, Camila Oliveira i Carly Baker. Svaka od njih ima svoju priču, a zajedničko im je to što su postale zaštitna lica najpoznatije borilačke organizacije na svijetu.

Jhenny Andrade, rođena 1987. u Ribeirao Pretu, karijeru je započela mnogo prije UFC-a. Kao dijete je trenirala jiu-jitsu, u tinejdžerskoj dobi stekla crni pojas, a kasnije se okušala u pjevanju i televizijskom voditeljstvu. Nakon osvajanja titula Miss São Paulo i Miss Brazil World, pridružila se UFC-u i ubrzo osvojila nekoliko nagrada za Ring Girl of the Year. Danas, uz više od milijun pratitelja na Instagramu, dijeli trenutke iz života sa suprugom, YouTube zvijezdom Caiom Novaesom, i sinom.

Druga brazilska zvijezda, Camila Oliveira, upisala se u povijest kao prva brazilska Octagon djevojka 2013. godine. Danas vodi Conexão UFC na UFC Fight Pass Brazil, gdje intervjuira borce i donosi priče iza kulisa. Oliveira, koja s partnerom Luisom Ricardom Francom očekuje dijete, kombinira majčinstvo, trening i medijsku karijeru pred više od 340 tisuća pratitelja.

Treće ime s liste, Carly Baker, dolazi iz Londona. U svijetu mode je od 14. godine, a 2013. je postala prva Europljanka u ulozi UFC Octagon djevojke, debitirajući na eventu u Londonu. Redovito nastupa na priredbama u Europi, a mnogi je pamte s UFC 286 i borbe Edwards – Usman. Na Instagramu ima preko 240 tisuća pratitelja, gdje dijeli trenutke iz UFC-a, fitnes rutine i lifestyle objave.

Zarađuju više od glavnih zvijezda UFC-a

Procjenjuje se da Andrade ima više od milijun dolara neto vrijednosti, zahvaljujući kombinaciji UFC angažmana, manekenstva i suradnji s velikim brendovima poput Coca-Cole i Forda. Oliveira također spada među najplaćenije u toj ulozi, dok Baker, uz UFC, zarađuje kroz modeling, glumu i fitness.

Bez obzira na to hoćete li UFC 321 pratiti iz dvorane ili s kauča, jasno je da ove žene donose dozu glamura, profesionalnosti i energije svakoj priredbi.