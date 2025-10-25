Hrvati isprobali kalašnjikove, puške i pištolje: Pogledajte kako je u vojarni 'Petar Zrinski'

Dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, održava se danas, 25. listopada 2025., od 10 do 12:30 u vojarni “Petar Zrinski” u Zagrebu i od 10 do 14 sati u vojarni “Admiral flote Sveto Letica – Barba” u Splitu.

Posjetitelji mogu dobiti više informacija o kadetskoj službi, o prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijskim programima Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo, Vojno pomorstvo, zanimanju vojni pilot i vojni kontrolor zračnog prometa.

Također, mogu dobiti informacije o uvjetima i načinu upisa na studij, kadetskim pravima i obvezama, vojnoj obuci te provjerama za upis.

Posjetitelji su obilazili objekate u vojarnama u Zagrebu i Splitu te razgledavali vojnu opremu i naoružanje.