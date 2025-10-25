Ovo su ljepotice zbog kojih se mijenjaju pravila u Formuli 1: 'Pokažite više poštovanja'

Formula 1 napravila je veliku promjenu u televizijskim prijenosima zbog djevojaka i partnerica vozača. Velika promjena stupila je na snagu na Velikoj nagradi Sjedinjenih Država u Austinu prošli tjedan.

F1 je odustala od prikazivanja poznatih osoba i djevojaka vozača na ekranima nakon pritužbe. Zvijezda Williamsa Carlos Sainz tvrdio je da je u F1 prijenosima iskazan "nedostatak poštovanja" prema vozačima.

„Mislim da morate pokazati više poštovanja prema natjecanju na stazi. Imao sam četiri ili pet manevara pretjecanja u Singapuru, a oni nisu pokazali nijedan od njih", rekao je Sainz. „Po mom mišljenju, ovih dana malo pretjeruju s prikazivanjem slavnih osoba i djevojaka vozača.“

F1 je odgovorila izjavom u kojoj je naglasila svoju predanost prikazivanju najboljeg dijela akcije. I prošli tjedan ostali su vjerni svojoj riječi time što nisu prikazali nijednu suprugu ili djevojku vozača.

„Naš je fokus uvijek na tome da navijačima pružimo najbolje moguće snimke utrke. Nema kompromisa kada je riječ o najvažnijem aspektu – onome što se događa na stazi. Naš tim odlično prikazuje složene situacije s različitim automobilima na različitim pozicijama i stavlja ih u kontekst reakcija na tribinama, važnih gostiju i okoline mjesta održavanja", stoji u objavi F1.