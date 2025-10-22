Neispričana strana Michaela Schumachera: Bliski prijatelj otkrio kakav je bio izvan bolida

Michael Schumacher bio je simbol brzine, odlučnosti i adrenalina 90-ih i ranih 2000-ih, čovjek koji je Formulu 1 obilježio s čak sedam svjetskih naslova – rekord koji danas dijeli s Lewisom Hamiltonom. No, dok je javnost poznavala njegovu neumoljivu stranu na stazi, malo tko je znao kakav je Schumacher bio izvan reflektora.

Njegov blizak prijatelj Richard Hopkins, bivši mehaničar McLarena i kasniji operativni šef Red Bulla, otkrio je dosad nepoznate detalje o njemačkoj legendi, s kojom se sprijateljio tijekom Schumacherovih dana u Benettonu.

“On je imao sve karakteristike šampiona i one dobre, ali i one manje dobre. Ponekad je ta strast prelazila granicu sportskog ponašanja,” rekao je Hopkins, dodavši da iza natjecateljske agresije nije stajao arogantan čovjek, već topao suprug i brižan otac.

Hopkins je opisao Schumachera kao osobu s dvije strane; nepopustljivog borca na stazi i smirenog obiteljskog čovjeka kod kuće. “Ljudi koji su ga vidjeli samo tijekom utrka mogli su pomisliti da je težak u privatnom životu, ali istina je bila suprotna. Bio je divan otac i sjajan suprug,” prisjetio se Hopkins.

Zanimljivo je i da, prema njegovim riječima, jedini vozač koji je uspio “ući u glavu” Schumacheru bio je Mika Häkkinen. Njihova rivalnost krajem devedesetih postala je legendarna, a obostrano poštovanje rijetkost u to doba.

“Michael je znao da ga samo Mika može pobijediti kad ima svoj dan. Obojica su voljeli taj izazov i gurali jedan drugoga do granica mogućeg,” rekao je Hopkins.

Häkkinen je osvojio naslove 1998. i 1999. godine s McLarenom, dok je Schumacher ubrzo vratio dominaciju s Ferrarijem. Njihove borbe ostale su među najuzbudljivijima u povijesti Formule 1, upravo zato što su se temeljile na međusobnom poštovanju i čistoj brzini, a ne na sukobima izvan staze.

Za razliku od beskompromisnog trkača kojeg su svi vidjeli, Hopkins se prisjeća čovjeka koji je znao nasmijati i opustiti prijatelje, koji je u tišini pomagao drugima i koji je, iza kacige i šampionskog pogleda, ostao običan – ali izniman čovjek.

