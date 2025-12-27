Prežgana juha spas je za probavu, a znate li je skuhati? Imamo nekoliko slasnih recepata

Prežgana juha u narodu je poznata kao domaći pripravak koji će pomoći pri teškoćama s probavom ili osjetljivim želudcem. Ajnpren juha, kako je neki još zovu, starinski je recept koji grije, liječi i savršeno je ukusan. Priprema se vrlo brzo, sastojci su jednostavni i većinom ih imate kod kuće, a po svom ukusu, možete dodati sastojke kao što su slanina, kim ili neke druge žitarice.

Prežgana juha recept

Originalna prežgana juha tradicionalno je jelo koje oduševljava svojom jednostavnošću i bogatim okusom. Priprema se od nekoliko osnovnih sastojaka poput brašna, masnoće i vode, uz dodatak soli i papra za aromu. Ova juha, poznata i kao "zapečena juha", savršeno grije i vraća energiju, a često se priprema u trenucima kada želimo nešto brzo, ukusno i ekonomično. Jednostavna, a istovremeno neodoljivo kremasta, prežgana juha pomaže i s crijevnom virozom.

Prežgana juha sastojci

3 žlice brašna

3 žlice ulja

3 dl vode

sol

češnjak

pržene kockice kruha

Prežgana juha priprema

Brašno stavite na tavu i grijte na laganoj vatri dok ne dobije žućkasto-smeđu boju. Na to dodajte ulje i nakon toga vodu. Pravilo je da koliko brašna imate, toliko ulja dodajte. Miješajte sve dok ne zavrije i dok ne postane jednolična smjesa. Kada zavrije, nakon 4-5 minuta dodajte sol i mljeveni češnjak. Prokuhajte do kraja i ostavite da se malo ohladi. Stavite juhu u tanjur i dodajte pržene kockice kruha.

Prežgana juha sa slaninom

Prežgana juha sa slaninom donosi bogatiji i puniji okus ovoj klasičnoj juhi. Dodavanjem hrskavo pržene slanine juha dobiva dodatnu dimenziju koja je čini još zasitnijom i aromatičnijom.

Prežgana juha sastojci

80 grama glatkog brašna

1 jaje

4 žlice prženih kockica kruha

pola žličice kima

1 žlica sjeckanog peršina

ulje

50 grama pečene slanine

Prežgana juha priprema

Razrežite slaninu na kockice i razbijte jaje u zdjelicu. Lonac stavite na vatru i ulijte 80 ml ulja. U to dodajte sjeckanu slaninu, kim i brašno. Pržite sastojke i miješajte kuhačom dok brašno ne dobije zlatno-smeđu boju. Nakon 4-5 minuta prženja dodajte 1,5 litre vode i stalno miješajte pjenjačom kako ne bi ostale grudice. Pričekajte da zavrije pa kuhajte još 3-4 minute. Maknite juhu s vatre, posolite po želji, dodajte jaje i sjeckani peršin. Rasporedite juhu po tanjurima, dodajte pržene kockice kruha i poslužite.

Ajnpren juha kalorije

Kalorijska vrijednost ajnpren juhe (prežgane juhe) ovisi o količini i vrsti sastojaka. Evo približnog pregleda kalorija za jednu porciju (oko 250 ml) klasične ajnpren juhe koja iznosi 150-250 kalorija:

Brašno (1-2 žlice): Oko 50-100 kalorija (ovisno o količini).

Oko 50-100 kalorija (ovisno o količini). Masnoća (ulje, maslac ili mast, 1-2 žlice): Maslac ili mast: Oko 100-200 kalorija (ovisno o količini). Biljno ulje: Oko 120 kalorija po žlici.

Jušni temeljac: Oko 10 kalorija za temeljac.

Dodatni sastojci:

Jaje (za "razmućenu" juhu): Dodaje oko 70 kalorija.

Dodaje oko 70 kalorija. Kruh ili krutoni: Dodaje 50-100 kalorija po komadu ili šaci.

