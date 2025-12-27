Prežgana juha spas je za probavu, a znate li je skuhati? Imamo nekoliko slasnih recepata
Prežgana ili ajnpren juha starinski je specijalitet koji će umiriti želudac ako vam nije dobro, ali je i odlična kao predjelo
Prežgana juha u narodu je poznata kao domaći pripravak koji će pomoći pri teškoćama s probavom ili osjetljivim želudcem. Ajnpren juha, kako je neki još zovu, starinski je recept koji grije, liječi i savršeno je ukusan. Priprema se vrlo brzo, sastojci su jednostavni i većinom ih imate kod kuće, a po svom ukusu, možete dodati sastojke kao što su slanina, kim ili neke druge žitarice.
Prežgana juha recept
Originalna prežgana juha tradicionalno je jelo koje oduševljava svojom jednostavnošću i bogatim okusom. Priprema se od nekoliko osnovnih sastojaka poput brašna, masnoće i vode, uz dodatak soli i papra za aromu. Ova juha, poznata i kao "zapečena juha", savršeno grije i vraća energiju, a često se priprema u trenucima kada želimo nešto brzo, ukusno i ekonomično. Jednostavna, a istovremeno neodoljivo kremasta, prežgana juha pomaže i s crijevnom virozom.
Prežgana juha sastojci
- 3 žlice brašna
- 3 žlice ulja
- 3 dl vode
- sol
- češnjak
- pržene kockice kruha
Prežgana juha priprema
- Brašno stavite na tavu i grijte na laganoj vatri dok ne dobije žućkasto-smeđu boju.
- Na to dodajte ulje i nakon toga vodu. Pravilo je da koliko brašna imate, toliko ulja dodajte.
- Miješajte sve dok ne zavrije i dok ne postane jednolična smjesa. Kada zavrije, nakon 4-5 minuta dodajte sol i mljeveni češnjak.
- Prokuhajte do kraja i ostavite da se malo ohladi.
- Stavite juhu u tanjur i dodajte pržene kockice kruha.
Prežgana juha sa slaninom
Prežgana juha sa slaninom donosi bogatiji i puniji okus ovoj klasičnoj juhi. Dodavanjem hrskavo pržene slanine juha dobiva dodatnu dimenziju koja je čini još zasitnijom i aromatičnijom.
Prežgana juha sastojci
- 80 grama glatkog brašna
- 1 jaje
- 4 žlice prženih kockica kruha
- pola žličice kima
- 1 žlica sjeckanog peršina
- ulje
- 50 grama pečene slanine
Prežgana juha priprema
- Razrežite slaninu na kockice i razbijte jaje u zdjelicu. Lonac stavite na vatru i ulijte 80 ml ulja.
- U to dodajte sjeckanu slaninu, kim i brašno.
- Pržite sastojke i miješajte kuhačom dok brašno ne dobije zlatno-smeđu boju.
- Nakon 4-5 minuta prženja dodajte 1,5 litre vode i stalno miješajte pjenjačom kako ne bi ostale grudice. Pričekajte da zavrije pa kuhajte još 3-4 minute.
- Maknite juhu s vatre, posolite po želji, dodajte jaje i sjeckani peršin.
- Rasporedite juhu po tanjurima, dodajte pržene kockice kruha i poslužite.
Ajnpren juha kalorije
Kalorijska vrijednost ajnpren juhe (prežgane juhe) ovisi o količini i vrsti sastojaka. Evo približnog pregleda kalorija za jednu porciju (oko 250 ml) klasične ajnpren juhe koja iznosi 150-250 kalorija:
- Brašno (1-2 žlice): Oko 50-100 kalorija (ovisno o količini).
- Masnoća (ulje, maslac ili mast, 1-2 žlice):
- Maslac ili mast: Oko 100-200 kalorija (ovisno o količini).
- Biljno ulje: Oko 120 kalorija po žlici.
- Jušni temeljac: Oko 10 kalorija za temeljac.
Dodatni sastojci:
- Jaje (za "razmućenu" juhu): Dodaje oko 70 kalorija.
- Kruh ili krutoni: Dodaje 50-100 kalorija po komadu ili šaci.
