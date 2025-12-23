Što pripremiti s kiselim zeljem? Ovo su naši najdraži recepti

Kiselo zelje već generacijama ima posebno mjesto u domaćoj kuhinji, osobito u zimskim mjesecima. Prepoznatljivog je okusa, bogat vitaminom C i dobrim bakterijama koje jačaju imunitet. Osim što je zdravo, iznimno je i praktično za pripremu raznih jela -od omiljene sarme do jednostavnih salata, kiselo zelje lako se uklapa u svakodnevnu prehranu.

U nastavku donosimo najbolje recepte s kiselim zeljem koji savršeno pašu kao prilogu uz glavna jela tijekom zimskih perioda.

Recepti s kiselim zeljem

Ako se pitate što kuhati s kiselim kupusom, mogućnosti su mnogo veće od klasičnih recepata na koje smo navikli. Ova svestrana namirnica može se poslužiti sirova kao brza salata, lagano pirjana kao prilog uz meso i krumpir ili koristiti kao baza za zasitna, topla jela na žlicu. Naravno, sarma je prvo što svima padne na pamet, ali kiseli kupus krije još puno ukusnih ideja.

Dinstano kiselo zelje

Dinstani kupus pravi je specijalitet, može se jesti samostalno ili mu možete dodati neku vrstu mesa kao što je panceta kako biste mu pojačali okus.

Dinstano zelje recept i priprema:

Za početak ovog načina kako dinstati kiseli kupus, dobro operite kiseli kupus u vodi da biste smanjili kiselost.

Zatim narežite kiseli kupus na sitne komadiće ili štapiće.

Sada u duboku tavu naspite malo ulja i stavite na nisku vatru.

Ubacite narezani kupus u tavu i dodajte vode.

Dodajte vode toliko da potopi cijeli kupus u tavi.

Dinstajte kiseli kupus 20 minuta i svaki put kada voda ispari dodajte još.

Dok kupus ne postane mekan i spreman za posluživanje. Sada ste sigurni kako dinstati kiseli kupus. Poslužite ga i to je to.

Dinstano kiselo zelje sa suhim mesom

Dinstani kiseli kupus sa suhim mesom odlično je glavno jelo. Vrlo je zasitno, a nije zahtjevno za pripremu. Tijekom pripreme dinstanog kiselog kupusa možete dodati i suho meso po želji. Možete staviti naprimjer rebarca ili svinjski buncek.

Dinstantno kiselo zelje sa suhim mesom sastojci:

svinjski buncek

kobasica

2 lovorova lista

3 češnja češnjaka

4 zrna papra

kiseli kupus

nekoliko komada krumpira

Dinstano kiselo zelje sa suhim mesom priprema:

Suho meso dan ranije operite i stavite u posudu s vodom da odstoji preko noći. Ujutro ga izvaditi iz vode i ponovo operite i zatim stavite u posudu u kojoj će se kuhati. Kiseli kupus narežite na komade, ovisno koliko sitno volite i operite ga pod vodom ako je potrebno. Na meso stavite lovor, češnjak i papar u zrnu. Nakon toga sve prekrijte kiselim kupusom i zalijte vodom toliko da prekrije kupus. Poklopite posudu i kuhajte na jakoj vatri sve dok ne prokuha, nakon toga vatru smanjite da se lagano kuha sve dok meso nije skoro gotovo. Krumpir ogulite i cijeli stavite na kupus te kuhajte još sve dok krumpir nije kuhan.

Slatko dinstano zelje

Za pripremu dinstanog slatkog kupusa ključni sastojci su kupus, rajčica i začini. Dinstani slatki kupus jednostavno se i brzo priprema.

Slatko dinstano kiselo zelje sastojci:

glavica kupusa

luk

2 češnja češnjaka

200 ml pasirane rajčice

2 lovorova lista

2 žličice mljevene paprike

papar

sol

žličica šećera

malo octa

voda

Slatko dinstano kiselo zelje priprema:

Kupus nasjeckajte na rezance i ubacite ga u prethodno pripremljenu vruću vodu. Za to vrijeme na tavi pirjajte luk. Dodajte šećer pa pustite da se karamelizira. Dodajte češnjak i ocijeđeni kupus. Pustite da se pirja nekoliko minuta, a zatim dodajte i pasiranu rajčicu. Ubacite lovorov list, ocat, sol i papar. Kuhajte oko pola sata dodajući vodu ako je to potrebno. Po želji u dinstani slatki kupus dodajte suhog mesa ili poslužite kao prilog uz pečene kobasice ili pire krumpir.

Zapečeno kiselo zelje

Zapečeni kiseli kupus neka pronađe mjesto na vašem jelovniku. Osim što je vrlo brzo gotov i s njim nema puno posla, zapečeni kiseli kupus ima savršen miris i još bolji okus.

Zapečeni kiseli kupus sastojci:

glavica kupusa

1 luk

crvena paprika

sol, papar

maslinovo ulje

Zapečeni kiseli kupus priprema:

Da biste pripremili zapečeni kiseli kupus, u dublju tepsiju posložite sitno narezani luk, na to kupus koji ste narezali na deblje trakice te na vrh narezanu crvenu papriku. Sve začinite solju, paprom i maslinovim uljem. Tepsiju prekrijte aluminijskom folijom i stavite peći u zagrijanu pećnicu 15 minuta na 200 stupnjeva. Izvadite iz pećnice te pomiješajte. Vratite u pećnicu bez folije na još 15 minuta kako bi se zapečeni kiseli kupus zaista zapekao. Poslužite odmah uz pire krumpir.

Ako niste ljubitelj ove vegetarijanske verzije, uz zapečeni kiseli kupus možete dodati i kobasice, suho meso ili slaninu.

Varivo od kiselog kupusa

Kiseli kupus može se pripremiti na različite načine, a jedan od njih je i kao varivo. Evo kako se priprema kiseli kupus kao varivo.

Varivo od kiselog kupusa sastojci

500 g kiselog kupusa

1 luk

200 g svinjskog buta

2 žlice maslinovog ulja

150 g graha

1 češanj češnjaka

malo sjeckanog peršina

žličica škroba

žličica mljevene paprike

pola žličice kima

Varivo od kiselog kupusa priprema

Luk narežite na ploške, a svinjski but na kockice. Na zagrijano maslinovo ulje dodajte luk, a zatim i meso. Pirjajte uz miješanje otprilike pet minuta. Dodajte ribani kiseli kupus i mljevenu papriku. Ulijte vode u količini koja je potrebna da prekrije sadržaj lonca. Ostavite da se kuha oko jedan sat, a tijekom kuhanja dodajte ostale začine i peršin. Kada se kuhanje bliži kraju, dodajte grah iz konzerve i umiješajte malo škroba ili gustina kako bi varivo od kiselog kupusa bilo gušće.

Dinstano zelje s pire krumpirom i kranjskim kobasicama

Dinstano zelje s pire krumpirom i kranjskim kobasicama klasično je jelo koje spaja bogate okuse i udobnost domaće kuhinje. Kiselo zelje, polako dinstano na luku i začinima, savršeno se nadopunjuje s kremastim pireom, dok kranjske kobasice donose pikantnost i puninu okusa.

Sastojci:

1 kg krumpuira

1/2 rezanog zelja

2 luka

vegeta, sol, papar

kranjske kobasice (ili bilo koje po želji)

Priprema:

Krumpir oguliti, narezati na kockice i staviti kuhati s malo soli. Na malo ulja popržiti luk te dodati zelje. Povremeno dolijevati vodu i dinstati oko 40 minuta. Začiniti po želji vegetom, solju ili paprom. Od krumpira napraviti pire s malo maslaca i mlijeka, a za posebniji okus i boju dodajte malo curryja. Poslužite s pečenim kranjskim kobasicama. Dobar tek!

Kiselo zelje s domaćim kobasicama iz pećnice

Kiseli kupus s domaćim kobasicama iz pećnice jelo je koje je gotovo za manje od sat vremena, najbolje je pripremiti kao glavno jelo. Kombinacija kiselog kupusa i domaćih kobasica idealna je za sva godišnja doba.

Kiseli kupus s domaćim kobasicama iz pećnice sastojci:

4 kobasice

kilogram narezanog kiselog kupusa

2 češnja češnjaka

4 dcl jabučnog octa

3 dcl kiselog vrhnja

0,4 dcl vinskog octa

2 jabuke

glavica luka

ulje

sol

papar

Kiseli kupus s domaćim kobasicama iz pećnice priprema:

Skuhajte kobasice. Na ulju pržite luk i listiće češnjaka. Dodajte kiseli kupus, dodajte lovorov list i kumin te prelijte s vinskim octom i malo soka od jabuke. Zatim na kupus dodajte jabuke narezane na kockice te neka se sve kuha još 15-ak minuta. Stavite kiseli kupus na dno vatrostalne posude, dodajte kockice maslaca i domaće kobasice.

