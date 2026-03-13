Nevjerojatan skup nogometnih ikona okupio se na padelu: Rakitić zaigrao, a sve iznenadio Modrić

Veselo društvo okupilo se na dvodnevnom turniru World Legends Padel Tour u Milanu.

Ivan Rakitić objavio je dio fantastične atmosfere, a zaigrao se popularni padel u društvu nevjerojatnih nogometnih ikona.

Uz našeg Ivana Rakitića bili su tu Andriy Shevchenko, Nelson Dida, Marco Materazzi, Luca Toni, Alessandro Costacurta, Fernando Llorente, Vincent Candela, Alessandro Matri, Diego Perotti, Massimo Oddo i Germán Denis.

Škvadru je došao posjetiti i Luka Modrić, kad su mu već stigli u njegov grad, a Shevchenko se i fotografirao s hrvatskim kapetanom.

Rakitić je u paru s Candelom pobijedio par Costacurta - Dida, a kasnije i par Llorente - Shevchenko te prošao u polufinale pa će tako zaigrati i sutra.

