BOGATA I TAJANSTVENA /

Živjela je u sjeni sestre Paris, a zatim spojila dvije moćne dinastije: Tko je Nicky Hilton?

Živjela je u sjeni sestre Paris, a zatim spojila dvije moćne dinastije: Tko je Nicky Hilton?
Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia
Nicky Hilton rođena je petog listopada 1983. godine u New Yorku, u obitelji čije je ime postalo globalni simbol luksuza. Kao praunuka Conrada Hiltona, osnivača hotelskog carstva Hilton, odrasla je u svijetu nepojmljivog bogatstva.
Nicky Hilton (42) rođena je petog listopada 1983. godine u New Yorku, u obitelji čije je ime postalo globalni simbol luksuza. Kao praunuka Conrada Hiltona, osnivača hotelskog carstva Hilton, odrasla je u svijetu nepojmljivog bogatstva. Ime je dobila po prastricu Conradu "Nickyju" Hiltonu Jr., prvom suprugu Elizabeth Taylor. Odrasla je uz stariju sestru Paris i mlađu braću Barrona i Conrada, a obitelj se trudila usaditi im radnu etiku unatoč privilegijama.

Gotovo desetljeće kasnije, Nicky je svoje prezime obogatila još jednim, jednako zvučnim. Godine 2015. udala se za britanskog financijaša Jamesa Rothschilda, nasljednika jedne od najutjecajnijih bankarskih obitelji u povijesti. Njihovo vjenčanje, održano u oranžeriji Kensingtonske palače u Londonu, bilo je događaj iz bajke koji je spojio američko hotelsko plemstvo s europskom financijskom aristokracijom. Procjenjuje se da njezino osobno bogatstvo danas, zahvaljujući vlastitim poslovnim pothvatima i nasljedstvu, iznosi oko 100 milijuna dolara.

Karijera izvan obiteljskog imena

Iako joj financijska neovisnost nije bila nužna, Nicky Hilton od rane mladosti pokazuje strast prema modi. Pohađala je prestižne škole i tečajeve u New Yorku, a već s 21 godinom lansirala je prvu liniju odjeće „Chick by Nicky Hilton“ te dizajnirala torbice za japanski brend Samantha Thavasa. Kasnije je predstavila i luksuznu liniju „Nicholai“ na Tjednu mode u New Yorku. Iako projekt luksuznog butika „Nicky O“ nije uspio, Nicky nije odustala: objavila je knjigu „365 Style“ i ostvarila uspješne suradnje, poput linije obuće s French Sole, dokazujući da je mnogo više od slavnog imena.

27.12.2025.
6:59
Hot.hr
Cj Contino Collection/everett/profimedia
Nicky Hilton RothschildParis Hilton
