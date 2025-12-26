Oni su u središtu pozornosti: Štefanje donijelo priznanje najboljima hrvatskog sporta

Na blagdan svetog Stjepana, tradicionalno poznat i kao Štefanje održan je 74. izbor najboljih sportaša i sportskih kolektiva u organizaciji Sportskih novosti.

O dobitnicima prestižnih priznanja za 2025. godinu odlučivao je širok i relevantan krug, ukupno 231 sportski novinar i urednik iz 50 redakcija diljem Hrvatske. Njihovim glasovima titule najboljih pripale su skijašici Zrinki Ljutić, plivaču Jeri Hribaru, hrvatskoj ženskoj kuglačkoj reprezentaciji te hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji.

U uvodnim obraćanjima ministar turizma i sporta Tonči Glavina te glavni urednik Sportskih novosti Robert Šola naglasili su kako je i 2025. godina još jednom potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata, ali i širinu hrvatskog sporta od pojedinačnih disciplina do ekipnih uspjeha na najvećim svjetskim pozornicama.

U pojedinačnim kategorijama u prvi plan su izbili mladi sportaši čiji su rezultati nadmašili i ona najoptimističnija očekivanja. Za najbolju sportašicu godine izabrana je Zrinka Ljutić, koja je s uvjerljivih 186 glasova ostavila iza sebe niz iskusnih i afirmiranih imena. Sezona iz snova, okrunjena osvajanjem Malog kristalnog globusa u slalomu, upisala ju je među najveće figure hrvatskog skijanja. Zbog natjecateljskih obveza nije mogla biti prisutna u Zagrebu, no javila se emotivnom video porukom iz Semmeringa, zahvalivši svima na priznanju koje joj, kako je istaknula, daje dodatnu motivaciju za buduće izazove.

Titula najboljeg sportaša godine pripala je plivaču Jeri Hribaru, koji je sa 104 glasa nagrađen za povijesni nastup na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima. Tri osvojene medalje. zlato na 50 metara slobodno, srebro na 100 metara te bronca u štafeti 4x50 slobodno, svrstale su ga među najuspješnije hrvatske plivače posljednjih godina. Budući da se školuje i trenira na američkom sveučilištu Louisiana State University, Hribar se također uključio putem video veze, zahvalivši na priznanju koje, kako je rekao, doživljava kao potvrdu ispravnog sportskog puta.

U momčadskoj konkurenciji nagrada je otišla hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji, koja je 2025. godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu održanom u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Igranje polufinala pred domaćom publikom bio je trenutak koji je ponovno ujedinio naciju i podsjetio na snagu hrvatskog rukometa, a priznanje je stiglo kao logičan epilog tog velikog uspjeha.

Najboljom ženskom ekipom proglašena je hrvatska ženska kuglačka reprezentacija, koja je obranom naslova svjetskih prvakinja još jednom potvrdila svoju dugogodišnju dominaciju. Iako često izvan fokusa šire javnosti, kuglačice su i ovim priznanjem pokazale da vrhunski rezultati ne ovise o medijskoj pažnji, već o predanom radu i kontinuitetu.

Pobjednici izbora upisuju se na tzv. Zlatnu listu, koja od 1950. godine čuva imena najvećih hrvatskih sportaša i ekipa. Kroz povijest su se na njoj našli legendarni pojedinci i kolektivi, što ovom priznanju daje posebnu težinu i prestiž. Transparentnost izbora, u kojem novinari glasuju imenom i prezimenom, dodatno učvršćuje njegov status jednog od najvažnijih sportskih priznanja u Hrvatskoj.

