Svjetske zvijezde pohrlile u Aspen: Evo tko je sve u epicentru glamura

Jedno malo mjesto u Coloradu ponovno postaje epicentar svjetskog glamura. Aspen, nekadašnji rudarski gradić, i ove je sezone potvrdio svoj status omiljenog zimskog utočišta za A-listu slavnih, privlačeći ih savršenom kombinacijom adrenalinskih sportova, vrhunskog luksuza i, što je najvažnije, prijeko potrebne privatnosti.

Popis poznatih lica koja su prošetala snijegom prekrivenim ulicama Aspena dugačak je i impresivan. Među redovitim posjetiteljima su Jennifer Lopez, Kevin Costner i glazbena diva Mariah Carey, koja je poznata po blagdanskom šopingu upravo u ovom planinskom raju. Spoj netaknute prirode, vrhunske usluge i osjećaja ekskluzivnosti čini Aspen jedinstvenom destinacijom. Za slavne, to je mjesto gdje mogu napuniti baterije, uživati u zimskim sportovima i na trenutak zaboraviti na svjetla reflektora, baš kao i svi ostali posjetitelji, samo s malo više stila.