FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUKSUZNO SKIJANJE /

Svjetske zvijezde pohrlile u Aspen: Evo tko je sve u epicentru glamura

Svjetske zvijezde pohrlile u Aspen: Evo tko je sve u epicentru glamura
Foto: Profimedia
. Aspen, nekadašnji rudarski gradić, i ove je sezone potvrdio svoj status omiljenog zimskog utočišta za A-listu slavnih, privlačeći ih savršenom kombinacijom adrenalinskih sportova, vrhunskog luksuza i, što je najvažnije, prijeko potrebne privatnosti.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedno malo mjesto u Coloradu ponovno postaje epicentar svjetskog glamura. Aspen, nekadašnji rudarski gradić, i ove je sezone potvrdio svoj status omiljenog zimskog utočišta za A-listu slavnih, privlačeći ih savršenom kombinacijom adrenalinskih sportova, vrhunskog luksuza i, što je najvažnije, prijeko potrebne privatnosti.

Popis poznatih lica koja su prošetala snijegom prekrivenim ulicama Aspena dugačak je i impresivan. Među redovitim posjetiteljima su Jennifer Lopez, Kevin Costner i glazbena diva Mariah Carey, koja je poznata po blagdanskom šopingu upravo u ovom planinskom raju. Spoj netaknute prirode, vrhunske usluge i osjećaja ekskluzivnosti čini Aspen jedinstvenom destinacijom. Za slavne, to je mjesto gdje mogu napuniti baterije, uživati u zimskim sportovima i na trenutak zaboraviti na svjetla reflektora, baš kao i svi ostali posjetitelji, samo s malo više stila.

 

 

26.12.2025.
11:52
Hot.hr
Profimedia
AspenZimaSlavniSkijanje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUKSUZNO SKIJANJE /
Svjetske zvijezde pohrlile u Aspen: Evo tko je sve u epicentru glamura