NADREALNI PRIZORI /

Skoro 30 tisuća ljudi došlo na stadion uoči Božića, sada svi pričaju o onome što su radili

Skoro 30 tisuća ljudi došlo na stadion uoči Božića, sada svi pričaju o onome što su radili
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Postoji jedna večer u godini kada se na stadionu An der Alten Försterei u Berlinu ne skandira zbog gola i ne tuguje zbog poraza. Dvadeset i trećeg prosinca, dan uoči Badnjaka, tribine se ispune do posljednjeg mjesta, no umjesto nogometne utakmice, desecima tisuća grla ori se nešto posve drugo. To je večer za "Weihnachtssingen", jedinstveno božićno pjevanje koje je preraslo u globalni fenomen i najljepši simbol neraskidive veze između kluba i njegovih navijača.
Sve je počelo jedne hladne prosinačke noći 2003. godine. Sezona je za Union Berlin bila teška, klub se borio za opstanak u drugoj ligi, a frustracija je bila opipljiva. Nakon još jednog poraza, navijač Torsten Eisenbeiser shvatio je da se u svoj toj muci s prijateljima nije ni pošteno oprostio i poželio im sretan Božić. Rodila se luda ideja: zašto se ne bi našli na stadionu, svom drugom domu, popili kuhano vino i jednostavno pjevali?

U galeriji pogledajte kako je Weihnachtssingen izgledao ove godine.

25.12.2025.
15:13
Sportski.net
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Union BerlinBerlinBadnjakBožić
Skoro 30 tisuća ljudi došlo na stadion uoči Božića, sada svi pričaju o onome što su radili