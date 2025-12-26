FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČUDO BOŽIĆA /

Znate li tko su krzneni i pernati simboli blagdana i zašto baš oni?

Znate li tko su krzneni i pernati simboli blagdana i zašto baš oni?
Foto: Pexels
Bilo da su stvarna, legendarna ili simbolička, ova stvorenja obogaćuju blagdansko iskustvo. Ona nas povezuju s prirodom, poviješću i dubokim porukama Božića, podsjećajući nas na čudo života u svim njegovim oblicima. Svaka od njih, na svoj jedinstven način, dio je čarolije koja Božić čini posebnim.
1 /27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Blagdansko vrijeme donosi sa sobom prepoznatljive prizore: okićena drvca, treperava svjetla i obiteljska okupljanja. No, uz sve to, Božić je nezamisliv bez životinja koje su duboko utkane u njegove priče, pjesme i tradicije. Od skromnih stvorenja u betlehemskoj štalici do čarobnih bića koja vuku saonice Djeda Božićnjaka, životinjski svijet igra ključnu ulogu u stvaranju blagdanske čarolije diljem svijeta. Njihova simbolika podsjeća nas na poniznost, prirodu, ljubav i čudo koje Božić predstavlja.

Prolistajte galeriju i otkrijte koje životinje povezujemo uz Božić i zašto.

26.12.2025.
8:51
Antonela Ištvan
Pexels
BožićBlagdaniAdvent 2025životinjeSimbolika
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČUDO BOŽIĆA /
Znate li tko su krzneni i pernati simboli blagdana i zašto baš oni?