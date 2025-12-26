Znate li tko su krzneni i pernati simboli blagdana i zašto baš oni?

Blagdansko vrijeme donosi sa sobom prepoznatljive prizore: okićena drvca, treperava svjetla i obiteljska okupljanja. No, uz sve to, Božić je nezamisliv bez životinja koje su duboko utkane u njegove priče, pjesme i tradicije. Od skromnih stvorenja u betlehemskoj štalici do čarobnih bića koja vuku saonice Djeda Božićnjaka, životinjski svijet igra ključnu ulogu u stvaranju blagdanske čarolije diljem svijeta. Njihova simbolika podsjeća nas na poniznost, prirodu, ljubav i čudo koje Božić predstavlja.

Prolistajte galeriju i otkrijte koje životinje povezujemo uz Božić i zašto.