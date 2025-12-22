Glamurozne, jednostavne, drugačije: Blagdanski maraton vaših jelki se nastavlja

Ako ste mislili da smo do desetog teksta već vidjeli sve – prevarili ste se. Božićne jelke i dalje nas iznenađuju, žiri i dalje broji kuglice, i gubi živce, a lampice se još nisu ugasile. U desetom krugu ocjenjivanja na Net.hr-u donosimo nove božićne favorite, nekoliko slatkih dilema i pokoji komentar iz kategorije ''nedostaje mi poneki detalj''. Blagdanski maraton se nastavlja, a mi i dalje uživamo u svakom zelenom, sjajnom detalju.

Foto: Athena Barišić

DJED MRAZ:

E, ovo je već ozbiljna božićna scena. Kamin gori, jelka stoji mirno i dostojanstveno, bez nepotrebnog cirkusa. Crveno-zelena kombinacija je klasična i jasna. Jaslice ispod drvca su pun pogodak – tradicija na pravom mjestu. Možda nije revolucionarno, ali je jako ugodno i toplo.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je vrlo elegantno i promišljeno. Jelka savršeno funkcionira u prostoru – izgleda kao dio interijera, a ne kao dodatak. Kuglice su ukusno raspoređene, svjetla su topla i nenametljiva, a kamin podiže cijeli dojam na višu razinu. Nije pretjerano glamurozno, ali ima stil i mjeru. Malo više ''wow'' momenta i bila bi čista desetka.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se baš osjeti dom. Kamin, refleksija svjetla na podu, jaslice… sve miriše na obiteljski Božić i mir. Jelka nije hrabra u smislu boja ili eksperimenta, ali zato šalje snažnu emociju. Ovo je ona scena u koju želiš sjesti, zamotati se u dekicu i piti čaj. Toplo, iskreno i jako ugodno.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka savršeno funkcionira u prostoru i stvara snažan božićni ugođaj zahvaljujući kaminu, jaslicama i klasičnoj paleti boja. Nema pretjerivanja, ali ima puno topline i osjećaja doma. Ovo je primjer kako jednostavnost može biti vrlo efektna.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Ivana Geček

DJED MRAZ:

Dobro… ovo tehnički jest drvce, ali i nije. Minimalizam na steroidima – elegantno, uredno i vrlo sofisticirano. Paleta boja je savršeno kontrolirana i ništa ne iskače, što cijenim. Ali, iskreno, malo mi fali onaj klasični ''Božić je, pa nek’ se vidi''. Ovo je više božićni aperitiv nego glavno jelo.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovo je statement piece. Skulptura, dizajn, trend – sve u jednom. Brončane kuglice, tamnozelena podloga i tople lampice izgledaju luksuzno i jako promišljeno. Savršeno se uklapa u prostor i djeluje kao da je ispalo iz dizajnerskog časopisa. Možda hladnije emocionalno, ali estetski – vrlo snažno.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Jako mi se sviđa hrabrost – ovo je drugačije, neočekivano i definitivno nije kopija ničega viđenog. Osjeti se umjetnički pristup i osobnost. Ipak, emocija Božića je tu, suptilna, više ''urban cozy'' nego obiteljska euforija. Nije za svakoga, ali ima karakter i priču.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvce osvaja originalnošću, dizajnom i savršenim uklapanjem u prostor. Nije klasično božićno, ali je vrlo moderno, elegantno i hrabro. Idealno za one koji Božić vole interpretirati na svoj, drugačiji način.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Slađana Pendić

DJED MRAZ:

Bijela jelka s crveno-bijelom paletom je uvijek siguran klasik, i to ovdje funkcionira. Sve je čisto, uredno i pregledno, bez lutanja u bojama. Ipak, ima malo previše “božićnih klišeja” – čarapice, perlice, kuglice, sve već viđeno. Lijepo, ali bez iznenađenja.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovo je slatko i vrlo fotogenično. Crveno na bijelom izgleda svježe i trendovski, a detalji su lijepo usklađeni. Međutim, nedostaje mi malo luksuza ili neki jači ''wow'' moment – sve je korektno, ali igra na sigurno. Kao dobra kolekcija iz high street dućana.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima veselu, toplu energiju i djeluje jako obiteljski. Bijela podloga čini sve ukrase mekšima i nježnijima, a crveni detalji donose radost. Nije hrabra, ali je iskrena i simpatična. Ovo je jelka uz koju se djeca najviše vesele.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je uredna, vesela i klasično božićna, s jasno definiranom paletom i ugodnim ugođajem. Ne riskira puno, ali zato pruža sigurnu i toplu božićnu atmosferu. Idealna za obiteljski dom i tradicionalni duh blagdana.

Prosječna ocjena: 7,7/10

Foto: Suzana Tokic

DJED MRAZ:

E, ovo je božićna scena s mjerom i ukusom. Jelka je bogata, ali ne guši prostor, a zlatno-crvena kombinacija je klasična i provjerena. Sviđa mi se što cijeli dnevni boravak ''diše'' s jelkom – ništa nije nasumično. Možda malo previše savršeno, kao iz kataloga, ali Božić ponekad smije biti i takav.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Vrlo chic i vrlo promišljeno. Jelka je glamurozna, ali elegantna, a ostatak prostora savršeno je usklađen s njom – vijenci, rasvjeta, dekoracije. Ovo je styling koji jasno pokazuje osjećaj za trend i estetiku. Nedostaje mi tek jedan jači ''statement'' detalj koji bi podigao cijelu priču na editorijalnu razinu.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeti mir, toplina i priprema za Božić bez žurbe. Svjetla su mekana, prostor je ugodan, a jelka stvara osjećaj sigurnog doma. Nije razigrano, ali je jako ugodno i emotivno stabilno – kao večer uz film i dekicu. Ovo je Božić za odrasle, ali s puno srca.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka i prostor djeluju skladno, elegantno i vrlo toplo. Sve je usklađeno, promišljeno i nenametljivo luksuzno, s naglaskom na ugođaj doma. Možda nema velikih iznenađenja, ali zato nudi miran i vrlo ugodan božićni ambijent.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Ana Kopjar

DJED MRAZ:

Dobro, ovo je već ozbiljna božićna produkcija. Bijelo-srebrna paleta je čista, jasna i vrlo dosljedna, što mi se sviđa. Ima dosta ukrasa, ali nisu nasumični – sve je u istom tonu i ne bode oči. Malo mi fali klasične topline (crvene boje ili toplije svjetlo), ali kao zimska bajka – odradilo je svoj posao.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovo je jako lijepo, elegantno i ravno za Instagram. Cvjetni ukrasi, mašne, pahulje i teksture djeluju luksuzno i pažljivo birano. Donji dio s ogradicom i mini-scenom je pun pogodak i daje pravi wow efekt. Možda bih dodala tek jedan kontrastni detalj da razbije monotoniju bijelog, ali stil je vrlo čist i sofisticiran.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se baš osjeti bajka. Sve izgleda kao mali snježni grad, mirno i nježno. Nije razigrano u smislu boja, ali emocija je prisutna – tišina, svjetlucanje, osjećaj zimskog mira. Ovo je jelka za one koji vole tihe večeri i svjetlo lampica. Jako ugodno i smirujuće.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Jelka je tematski vrlo dosljedna i vizualno snažna, s naglaskom na zimsku eleganciju i bajkoviti ugođaj. Donji dio s ogradicom i figuricama dodatno pojačava dojam i daje joj posebnost. Iako je hladnijeg karaktera, vrlo je efektna i promišljena.

Prosječna ocjena: 8,3/10

