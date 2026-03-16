VELIKI USPJEH /

Liječnici su joj izvadili ogroman tumor: Ana (81) iz bolnice izlazi lakša za 36 kg

Foto: Darko Milinović/Facebook

Pacijentica Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja, te bi za nekoliko dana trebala biti otpuštena kući lakša za 36 kilograma

16.3.2026.
20:39
Hina
Darko Milinović/Facebook
Tim liječnika Opće bolnice Gospić uspješno je prošloga tjedna izveo operativni zahvat kojim je kod 81-godišnje pacijentice odstranjen tumor težak čak 36 kilograma. Ona se nakon operacije dobro oporavlja i idući bi tjedan mogla biti otpuštena iz bolnice.

Na čelu tima bio je voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo gospićke bolnice Darko Milinović koji je za Hinu izjavio kako se radilo o složenoj i rizičnoj operaciji s obzirom na dob pacijentice i na veličinu tumora, koji se prostirao od zdjelice do pluća.  

Uz Milinovića u zahvatu je sudjelovao tim sastavljen od ginekologa, kirurga, anesteziologa i medicinskih sestara.

Pacijentica uskoro ide kući

Pacijentica Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja, te bi za nekoliko dana trebala biti otpuštena kući lakša za 36 kilograma, izjavio je Milinović, ujedno aktualni gradonačelnik Gospića.

Dodaje kako se na tom slučaju pokazalo kako je hrvatsko zdravstvo jako onoliko koliko su jake županijske zdravstvene ustanove.

"Pacijentica se mogla odlučiti za operaciju u Zagrebu, no odlučila se za našu bolnicu. Hvala joj na tom povjerenju i što nam je pokazala poštovanje", poručio je Milinović dodavši da se radilo, koliko je njemu poznato, o najvećem izvađenom tumoru u hrvatskom zdravstvu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo u kakvom je stanju pacijent koji ima gubu! Iz KBC-a Split otkrili može li se bolest širiti

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
