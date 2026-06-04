Šokantan poraz Francuske u pripremama za Mundijal: Evo tko je srušio svjetske viceprvake

U pripremnom susretu za Svjetsko prvenstvo, Obala Bjelokosti je u Nantesu pobijedila svjetske doprvake Francuze sa 2-1, dok su aktualni europski prvaci Španjolci odigrali 1-1 protiv Iraka.

"Tricolori" su poveli u 45. minuti golom Mathisa Cherkija, no Bjelokošćani su u nastavku okrenuli rezultat golovima Guela Douea u 53. i Amada Dialloa u 84. minuti.

Španjolska je u La Coruni odigrala tek 1-1 protiv Iraka.

Feran Torres je doveo "furiju" do prednosti u 16. minuti, a izjednačio je Merchas Doski u 27. minuti. Tijekom susreta su bile čak 22 izmjene.

Švedska je u posljednjoj pripremnoj utakmici prije SP-a odigrala 2-2 protiv Grčke. Grci su poveli, Švedska je potom okrenula rezultat, a na koncu je završilo 2-2.

Za švedsku reprezentaciju golove su zabili Viktor Gyokeres (53) i Gustrav Nilsson (69), a za Grčku strijelci su bili Kostas Tsimikas (10) i Giorgos Masouras (90+5).