Predstavljamo skupinu C SP-a: Brazilci pod ogromnim pritiskom, spektakl već u prvom kolu

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. spojio je u skupini C nogometne divove i momčadi željne dokazivanja. Brazil, Maroko, Škotska i Haiti čine skupinu koja nudi sudar različitih stilova i ambicija, a posebno se ističe repriza okršaja iz Francuske 1998., kada su se u istoj grupi našli Brazil, Maroko i Škotska.

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Sudar favorita

Brazil na prvenstvo stiže s etiketom vječnog favorita, no put do Sjeverne Amerike bio je turbulentan. Seleção je završio tek na petom mjestu južnoameričkih kvalifikacija, a samo ih je proširenje turnira na 48 momčadi spasilo od neizvjesnosti doigravanja. Pod vodstvom iskusnog Carla Ancelottija, koji je klupu preuzeo relativno nedavno, momčad traži pobjedničku formulu i nada se buđenju Viniciusa Juniora u nacionalnom dresu. Pritisak je golem, jer Brazil čeka na svjetski naslov od 2002. godine.

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S druge strane, Maroko više nije iznenađenje, već potvrđena sila. Nakon povijesnog četvrtog mjesta u Katru, prvog za jednu afričku reprezentaciju, "Lavovi Atlasa" dolaze puni samopouzdanja. Izbornik Walid Regragui stvorio je taktički discipliniranu cjelinu koja je projurila kroz kvalifikacije. Zvijezde poput Achrafa Hakimija i Brahima Diaza jamče kvalitetu, a njihov derbi s Brazilom već prvog dana natjecanja bit će pravi test zrelosti i pokazatelj mogu li ponoviti katarsku bajku.

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Povratnici u borbi za iskorak

Ova skupina nudi i dvije nevjerojatne priče o povratku. Škotska se na Svjetsko prvenstvo vraća prvi put nakon 28 godina, a sudbina je htjela da ih opet dočekaju stari znanci Brazil i Maroko. Unatoč osam nastupa, Škoti nikada nisu prošli grupnu fazu, a pod pragmatičnim izbornikom Steveom Clarkeom nadaju se prekidu te duge i bolne tradicije. Njihova snaga leži u borbenosti i veznom redu koji predvodi Scott McTominay. Za Škote će svaki bod biti ključan u borbi za jedno od mjesta koje kao trećeplasirani vode u nokaut fazu.

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Još duže je čekao Haiti, koji se na Mundijalu pojavljuje prvi put nakon davne 1974. godine. Njihov plasman je istinski podvig, s obzirom na tešku političku i sigurnosnu situaciju u zemlji zbog koje su domaće utakmice morali igrati u inozemstvu. Iako u turnir ulaze kao potpuni autsajderi, njihova upornost i srčanost zaslužuju divljenje i predstavljat će inspiraciju na najvećoj svjetskoj pozornici.

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Raspored i ključni dvoboji

Natjecanje u skupini C započinje 13. lipnja spektaklom između Brazila i Maroka na stadionu MetLife u New Jerseyju, dok će istog dana snage odmjeriti Haiti i Škotska u Bostonu. Nakon drugog kola koje se igra 19. lipnja, odluka pada 24. lipnja utakmicama Škotska - Brazil u Miamiju te Maroko - Haiti u Atlanti. Dok se Brazil i Maroko ističu kao favoriti za prva dva mjesta, novi format natjecanja s 48 momčadi daje priliku i trećeplasiranima, što borbu za svaki gol čini neizvjesnijom do samog kraja.