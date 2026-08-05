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Osvojio milijun eura, a dobitni listić završio u smeću! Uslijedila je dramatična potraga

Osvojio milijun eura, a dobitni listić završio u smeću! Uslijedila je dramatična potraga
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Foto: Pixsell

Identitet dobitnika i prodajno mjesto na kojem je listić uplaćen nisu objavljeni

5.8.2026.
10:17
Jaga Komazec
Pixsell
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Stanovnik Bitonta u talijanskoj Apuliji godinama je igrao iste brojeve na lutriji, povezane s njemu bliskom osobom. Kada je posljednji put provjerio listić, na prodajnome mjestu rečeno mu je da ga ondje nije moguće isplatiti. Pogrešno je zaključio da nije dobitan, ostavio ga i otišao.

Tek su mu kod kuće članovi obitelji skrenuli pozornost da su izvučeni upravo njegovi brojevi, piše Quotidiano. Kada su se vratili na prodajno mjesto, doznali su da je listić u međuvremenu bačen i odvezen zajedno s ostalim otpadom.

U potragu su se tada uključili djelatnici tvrtke Sanb, zadužene za prikupljanje otpada u Bitontu i okolnim gradovima. Rekonstruirali su cijeli put vreće s otpadom, od trenutka preuzimanja do kamiona u kojem je završila.

Potraga među tonama otpada

Problem je bio u tome što kamion nije mogao biti ispražnjen u sjedištu tvrtke zbog mogućeg onečišćenja otpada. Zato su pronašli drugu lokaciju na kojoj su ga mogli ručno pregledati.

Potraga je počela rano ujutro, a oko 5.30 sati jedan je radnik u probušenoj vreći pronašao listić koji je, za razliku od mnogih drugih papira oko njega, ostao gotovo neoštećen.

"Bio je u probušenoj vreći zajedno s drugim oštećenim listićima. Ovaj je bio jedan od rijetkih koji je ostao neoštećen", rekao je direktor tvrtke Roberto Nicola Toscano.

Tada je potvrđeno da je riječ o dobitnom listiću MillionDaya vrijednom milijun eura. Dobitak je ostvaren u izvlačenju 31. srpnja s brojevima 2, 4, 8, 10 i 51.

Identitet dobitnika i prodajno mjesto na kojem je listić uplaćen nisu objavljeni.

LutrijaIgra Na SrecuOsvojen JackpotListićItalija
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