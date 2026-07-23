Stanovnici ovog grada u šoku zbog novih računa za smeće: 'Bilo je 6, sad je 26, njima je svejedno'

Na kontejnere su došli lokoti, a Benkovčanima od 1. lipnja i drastično veći računi za odvoz otpada.

"Bilo je 6, a sad je 26. Mogu ono stvarati što god oće, njima je svejedno. Njima treba novaca. I to će to. Digneš račune i evo ga", kaže Nenad iz Raštevića.

Slavko iz Zapužana dodaje: "7 i nešto eura je bilo ranije. Ja sam platio početkom 6. mjeseca, a sad je došao novi račun negdje, da li 17 ili 19, lagat ću vas, ne mogu tvrditi. Normalno da je to visoko od jednom, toliko da digne u nebesa cijenu. To nije normalno".

Cijena usluge je porasla otkako prikupljeni otpad ne odlazi na staro odlagalište u Diklu, nego se prerađuje u Centru za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim.

"Narasla je s razlogom zato što grad Benkovac jednostavno plaća cijenu zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na centru za gospodarenje otpadom koja je porasla u odnosu na ono što smo imali do sada dva, tri puta", kaže gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić (HDZ).

Fiksni dio odvoza otpada narastao je sa 6,68 na 16,70 eura, a po pražnjenju spremnika, dakle varijabilni dio, s 90 centi na 2,26 eura.

Grad Benkovac je do sada sufinancirao odvoz otpada s oko 400 tisuća eura, ali više, poručuju, nemaju otkuda pokrivati te troškove. Tvrde da bez obzira na to nisu najskuplji, ali i da zaslužuju benefite jer je Centar administrativno na njihovom području.

Benkovac traži eko-rentu zbog Centra za gospodarenje otpadom

"Mi smo u Zadarskoj županiji, čini mi se, na petom ili šestom mjestu po cijeni zbrinjavanja otpada. S obzirom na umanjenje vrijednosti zemljišta, kvalitete života i svega ostaloga, smatram da Grad Benkovac ima pravo na nekakvu eko-rentu koja je zasad beznačajna", dodaje Bulić.

Ona bi, prema procjeni benkovačkih gradskih vlasti, na godišnjoj razini trebala iznositi oko pola milijuna eura, no u zadarskom Centru za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim ističu da prema postojećem zakonu to nije moguće.

"Pravo na eko-rentu ostvaruju jedinice lokalne samouprave na čijem području su odlagališta otpada. Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje nije odlagalište otpada u klasičnom smislu, tako da ne postoji zakonska osnova za ostvarivanje eko-rente. Hoće li to biti u budućnosti, ja to ne znam", kaže direktor tvrtke Eko Toni Kozina.

Dobiju li pravo na tu rentu, u Benkovcu tvrde da bi novac uložili u razvoj naselja oko Centra za gospodarenje otpadom, od kojih neka još uvijek nemaju ni tekuću vodu. Od svojih zahtjeva ne namjeravaju odustati, no zasad više cijene odvoza otpada ostaju na snazi.