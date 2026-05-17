Val poskupljenja i u domovima za starije: Donosimo gdje je i za koliko poskupio smještaj

Na udaru poskupljenja energenata, troškova života i usluga, sada su i domovi za starije. Kako doznajemo, smještaj u domovima za starije u nekim je županijama već poskupio, a neke će to tek napraviti.

No i oni koji poskupljenje zasad ne planiraju, potvrđuju da im je sve teže podmiriti rastuće troškove.

Cijene smještaja za 276 korisnika Doma za starije u Slavonskom Brodu nisu se mijenjale dvije godine. No troškovi Doma u međuvremenu su naglo rasli – samo je odvoz otpada od travnja skuplji čak 262 posto. Zato ravnatelj najavljuje poskupljenje.

"Evo konkretno primjer jednog računa za mjesec travanj od 4700 eura. Taj iznos po starim bi cijenama bio 1200 eura", objašnjava Ivica Alilović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne Slavonski Brod.

Lani su 3 puta morali dizati plaće zaposlenicima zbog kolektivnog ugovora po 3 %, a osnovica raste i 3 puta po 1 % i u ovoj godini. Najavljeno poskupljenje iznosit će oko osam posto. To znači da će korisnici koji su dosad plaćali 460 eura, ubuduće izdvajati 496, dok će smještaj u jednokrevetnim apartmanima umjesto 808 stajati 873 eura.

Nove čak 31% veće cijene najavljuju i u Ličko-senjskoj županiji.

"To je kalkulacija da bi mogli kolko tolko poslovati normalno. Uz decentralizirana sredstva, odnosno državna sredstva dom će u narednom periodu poslovati koliko toliko stabilno", poručuje Darko Banić, sanacijski upravitelj Doma za starije i nemoćne Ličko-senjske županije.

"Ja sam u dvokrevetnoj sobi, apartman to je skoro kao u hotelu. 515 eura to je stvarno dobra cijena", govori nam Milan Vujnović iz Gospića. Nakon poskupljenja – plaćat će 675 eura.

O poskupljenju razmišljaju i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nova će cijena, kažu, biti minimalno u skladu s kretanjem stope inflacije. Cijene smještaja, zasad, ne planiraju mijenjati u 8 županija.

Zanimljivo je da su među najjeftinijima u Hrvatskoj i dalje zagrebački domovi za starije. Cijene se kreću od 234 - 955 eura, a nisu mijenjane već osam godina.

U nastavku pogledajte detaljnu analizu po svim županijama:

1. Koprivničko-križevačka županija (ne planiraju poskupljenje)

Kažu nam da u ovoj godini ne planiraju povećanje cijene smještaja. Cilj im je zadržati aktualne cijene što je dulje moguće kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje korisnika i njihovih obitelji.

Prema cjeniku, najniža cijena smještaja u toj županiji je 608 eura za dvokrevetnu sobu bez balkona, a najviša 1.128 eura za jednokrevetni apartman.

2. Grad Zagreb (ne planiraju poskupljenje)

Grad Zagreb od lipnja 2018. nije podizao cijene usluga domova za starije.

"Grad Zagreb značajnim proračunskim izdvajanjima subvencionira rad domova, čime se svim korisnicima osigurava cijena smještaja koja je osjetno niža od ekonomske odnosno od stvarnih troškova. Iz gradskog proračuna svake se godine osiguravaju sredstva za financiranje djelatnosti koja čine oko 50 % njihovih ukupnih prihoda. Samo u 2026. u Proračunu Grada Zagreba za tu namjenu osigurano je gotovo 38 milijuna €", poručili su u odgovoru za net.hr.

Cijene smještaja kreću se od najniže 234 eura do najskuplje 995 eura.

3. Vukovarsko-srijemska županija (poskupjeli od 1. siječnja)

Iz županije u Slavoniji otkrivaju nam da su od 1. siječnja ove godine u cijene kojima su oni osnivač porasle za 35 posto. Opravdavaju to činjenicom da su plaće zaposlenika u posljednje tri godine rasle u prosjeku za 50 posto, a njihovi troškovi duplo više - čak 100 posto.

Cijene smještaja tamo se kreću od 600,00 do 1.000,00 eura, ovisno o stupnju njege te o tome radi li se o jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi.

4. Karlovačka županija (ne planiraju poskupljenje)

Iz Karlovačke županije potvrdili su nam da nisu i ne planiraju ove godine povećati cijene usluga. Raspon cijene smještaja u domu za starije kreću se od 610 (smještaj u dvokrevetnoj sobi na stambenom odjelu) do 740 eura (dvokrevetna soba s vlastitom kupaonicom i toaletom na Odjelu njege i brige o zdravlju).

5. Istarska županija (poskupjeli od 1. siječnja)

Na krajnjem zapadu Hrvatske, u Istarskoj županiji došlo je do poskupljenja s 1.1. ove godine.

"Svjesni smo da svako povećanje cijena predstavlja dodatno opterećenje za korisnike i njihove obitelji te nam je žao što je do njega moralo doći. Prethodno povećanje cijena usluga smještaja u županijskim domova bilo je u ožujku 2024. godine", poručuju te dodaju da je to zbog toga što su i m u međuvremenu značajno porasli troškovi poslovanja, od cijena namirnica i usluga dobavljača, preko energenata i održavanja objekata, do troškova rada zaposlenika.

Važno je naglasiti da su tamo u tijeku i veliki radovi na domovima pa tako primjerice jedan projekt iznosi i preko 10 milijuna eura. U nekim domovima u tijeku su i rekonstrukcije.

Najniža cijena smještaja je 572 eura (trokrevetna soba za funkcionalno neovisne korisnike), a najviša 1252 eura (jednokrevetna soba za osobe s Alzheimerovom demencijom i drugim demencijama).

6. Splitsko-dalmatinska županija (razmišljaju o poskupljenju)

Druga najveća županija u Hrvatskoj ozbiljno razmišlja o povećanju cijene domova za starije.

Kažu nam da bi to poskupljenje bilo "najmanje u skladu s kretanjem stope inflacije".

Cijene domova tamo se kreću od 450 do 850 eura.

7. Zagrebačka županija

Zagrebačka županija nije osnivač niti vlasnik doma za starije i nemoćne.

8. Krapinsko-zagorska županija

Krapinsko-zagorska županija nije osnivač, odnosno nema osnivačka prava ni nad jednim domom za starije osobe.

9. Međimurska županija (ne planiraju poskupljenje)

Na sjeveru Hrvatske ne planiraju o poskupljenju. Što se tiče cijena domova za starije, kažu nam da je najniža cijena smještaja 588, a najviša 962 eura u Domu za starije i nemoćne Čakovec.

10. Šibensko-kninska županija (poskupjeli od 1. siječnja)

Cijena smještaja u dva doma za starije kojima je osnivač županija je od 1. siječnja ove godine porasla za 20 posto.

"Porast cijene je bio neizbježan, obzirom da smo kao osnivač iz županijskog proračuna intervenirali s pomoći za plaće i podmirivanje dospjelih obveza dobavljačima s 900.000 eura godišnje. Uz ovaj porast od 20% županija će i dalje morati izdvajati sredstva za tu namjenu, u godišnjem iznosu od oko 400.000 eura", kažu za net.hr.

Što se tiče cijene, najniža je 621 euro, a najviša 1.059 eura.

11. Osječko-baranjska županija (moguće poskupljenje od 2027. godine)

Poručuju da ove godine nisu povećali cijene, ali od 1. siječnja 2027. godine kreće novi pravilnik kojim se uvodi transparentniji i socijalno pravedniji model obračuna cijena smještaja pa će zbog toga cijene nekim domovima vjerojatno rasti.

Najniža cijena doma je 585 eura, a najviša ovisi o stupnju usluge, vrsti smještaja, kategoriji skrbi itd.

12. Požeško-slavonska županija (ne planiraju poskupljenje)

Ni ove godine u njihovoj županiji nije rasla cijena smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe, a ni ne planiraju poskupiti u narednom periodu.

Najniža cijena po korisniku je u dvokrevetnoj sobi za pokretne osobe i iznosi 450 eura (u Domu za starije i nemoćne osobe Velika), a najviša cijena je za nepokretne osobe u jednokrevetnim sobama i iznosi 855 eura (u Domu za starije i nemoćne osobe Požega).

13. Bjelovarsko-bilogorska županija (ne planiraju poskupljenje)

U Bjelovaru nisu poskupjeli s domom za starije, a posljednje povećanje bilo je 1. travnja 2026. godine.

Najniža cijena iznosi 520 eura za dvokrevetnu sobu bez balkona, a najviša cijena iznosi 740 eura za jednokrevetnu sobu s balkonom.

14. Varaždinska županija (ne planiraju poskupljenje)

Kažu da ne planiraju poskupjeti, a najniža cijena iznosi 665 eura za dvokrevetnu sobu (I. stupanj usluge), dok je najviša cijena 1.133 eura za jednokrevetnu sobu (IV. stupanj usluge).

15. Brodsko-posavska županija (razmišljaju o poskupljenju)

Iako tijekom 2025. godine i do danas nisu poskupili u svom Domu za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, poručuju nam da bi zbog "povećanja troškova poslovanja i općih gospodarskih kretanja do kraja godine, realno je očekivati povećanje cijena."

Najniža cijena iznosi 460 eura u dvokrevetnoj sobi, a najviša je 808 eura u jednokrevetnom apartmanu.

16. Ličko-senjska županija (planiraju poskupljenje do kraja godine)

Iz Ličko-senjske županije tvrde da planiraju do kraja ove godine poskupjeti za 31 posto. Dodaju da se cijene nisu mijenjale od početka 2020. godine, ali da im je za to vrijeme došlo do povećanja izdataka za zaposlene, visoke cijene energenata, namirnica i drugih troškova.

Najniža cijena iznosi 268 eura, a najviša cijena je 548 eura.

17. Dubrovačko-neretvanska županija (ne planiraju poskupljenje)

"U domovima za starije kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija nije bilo poskupljenja cijene smještaja, niti je za ovu kalendarsku godinu planirano takvo poskupljenje", kažu u odgovoru za naš portal te dodaju:

"Osnovne cijene smještaja u domovima za starije osobe kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, ovisno o vrsti usluge koje se korisniku pružaju, kreću se u rasponu od 448,60 eura do 821,99 eura, uz dodatne usluge koje se pružaju korisniku."

18. Zadarska županija (poskupjeli od 1. siječnja)

U Zadarskoj županiji s prvim danom ove godine došlo je do poskupljenja od 15 posto.

Cijene smještaja u njihovoj županiji u domovima za starije i nemoćne kreću se od 527 eura (najniža) do 989 eura (najviša).

19. Sisačko-moslavačka županija (ne planiraju poskupljenja)

Poručuju nam da su odlukom o cijenama usluga korekcije izvršene u rujnu prošle godine, a o cijeni smještaju tvrde da ne planiraju povećanje.

Najniža cijena iznosi 530 eura, a najviša cijena je 1.098 eura (III. stupanj njege), no za sugrađane s Alzheimerom i ostalim demencijama cijena ide i do 1.333 eura u jednokrevetnoj sobi.

"Uz domove, Sisačko-moslavačka županija izgradila je i 3 umirovljenička naselja u Glini, Petrinji i Sisku s ukupno 166 kuća što je jedinstveni projekt u Hrvatskoj. Posljednjih nekoliko godina Županija je proširila kapacitet domova za starije za otprilike 1000 mjesta", kažu u odgovoru.

Primorko-goranska županija te Virovitičko-podravska županija nisu odgovorile na naš upit.