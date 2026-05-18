OBJAVLJENO IZVJEŠĆE /

Amerikanci bili izloženi smrtonosnom virusu? 'Jedna osoba je možda razvila simptome'

Amerikanci bili izloženi smrtonosnom virusu? 'Jedna osoba je možda razvila simptome'
Foto: NIH-NIAID/IMAGE POINT FR/BSIP/imago stock&people/Profimedia

Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi proglašeno je javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti

18.5.2026.
7:18
Dunja StankovićHina
Vjeruje se da je nekoliko Amerikanaca koji se trenutno nalaze u Demokratskoj Republici Kongo bio izložen sumnjivim slučajevima u najnovijoj epidemiji ebole u zemlji, a za nekoliko njih se smatra da su bili izloženi visokorizičnim slučajevima, izvijestio je američki zdravstveni i medicinski portal STAT News.

Barem jedna od tih osoba možda je razvila simptome, navodi se u izvješću.

Još nema rezultata testova za te osobe, ali američka vlada navodno pokušava organizirati njihov transfer iz DR Konga na mjesto gdje mogu biti sigurno stavljeni u karantenu i liječeni ako se zaraze, prema izvješću STAT-a.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u nedjelju je proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti, nakon 80 sumnjivih smrtnih slučajeva.

Zabrinjavajuća epidemija?

BBC izvještava da je pojava ebole u DRK zabrinjavajuća. Bolest se tjednima širi neotkriveno u dijelu svijeta gdje građanski rat otežava suzbijanje virusa. Istovremeno, riječ je o rijetkoj vrsti ebole što znači da vlasti imaju manje alata za zaustavljanje virusa koji ubija oko trećinu zaraženih. 

Stoga se ovo smatra kritičnim trenutkom u epidemiji dok postoji neizvjesnost koliko se bolest već proširila. Zabilježeno je gotovo 250 sumnjivih slučajeva i 80 smrti. 

Većina epidemija ebole su uglavnom male, no stručnjake proganja ona koja je trajala od 2014. do 2016. godine kada je 28.600 ljudi u zapadnoj Africi bilo zaraženo u najvećoj ikad zabilježenoj epidemiji te bolesti. 

Osim toga, još uvijek postoji prijetnja susjednim zemljama - Ugandi, Južnom Sudanu i Ruandi. Sve su visokorizične zbog bliskih trgovinskih i putničkih veza. 

U Ugandi su već potvrđene dvije zaražene osobe, od kojih je jedna umrla. 

Simptomi ebole

Ebola je teška i smrtonosna bolest, iako je, srećom, rijetka. Virusi ebole prirodno inficiraju životinje, uglavnom voćne šišmiše, ali ljudi se mogu zaraziti ako dođu u bliski kontakt.

Ovu epidemiju uzrokuje relativno nepoznata vrsta ebole Bundibugyo. Prije je izazvao samo dvije epidemije, 2007. i 2012. godine gdje je ubio oko 30 posto zaraženih. 

Dodatan izazov je što ne postoje odobrena cjepiva ili lijekovi za Bundibugyo. Vjeruje se da se simptomi javljaju između dva i 21 dana nakon zaraze. U početku nalikuju gripi - javljaju se vrućica, glavobolja i umor. Ali kako ebola napreduje, osoba počinje povraćati, imati proljev, a organi prestaju funkcionirati. Neki pacijenti razvijaju unutarnje i vanjsko krvarenje. 

Ebola se širi zaraženim tjelesnim tekućinama, poput krvi i sadržaja povraćanja. Prvi poznati slučaj zabilježen je kod medicinske sestre još 24. travnja. Tri tjedna su prošla prije nego što se potvrdilo izbijanje zaraze. 

"Bolest se prenosi tjednima, a izbijanje je otkriveno vrlo kasno, što je zabrinjavajuće“, upozorila je liječnica Anne Cori s Imperial Collegea u Londonu.

To znači da zdravstveni dužnosnici kaskaju u zaustavljanju epidemije u odnosu na željene rezultate, za koju WHO kaže da ukazuje na "potencijalno puno veću epidemiju od one koja se trenutačno otkriva". 

Vlasti će pokušati spriječiti širenje ebole putem bolnica i drugih zdravstvenih centara. Osigurat će se i siguran pokop svima koji preminu od bolesti, budući da tijela ostaju zarazna i nakon smrti. 

Hoće li se ova epidemija brzo obuzdati ili će se ponoviti scenarij iz prošlog desetljeća, ovisit će o sadašnjoj reakciji, zaključuje BBC

POGLEDAJTE VIDEO: Virus s visokom smrtnošću uznemirio svijet - trebamo li se bojati?

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
