Ponovno se pojavio smrtonosni virus: Potvrdili epidemiju, već je 65 mrtvih

Vodeća afrička agencija za javno zdravstvo objavila je u petak da je u provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) priopćio je da saziva hitan sastanak zbog situacije.

Agencija je navela da je prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongbwalu i Rwampara.

Dodaje se da početni nalazi upućuju na prisutnost soja virusa koji ne pripada zairu, najčešćem i najsmrtonosnijem soju, a sekvenciranje je u tijeku kako bi se on dodatno okarakterizirao.

"Afrički CDC zabrinut je zbog rizika od daljnjeg širenja zbog urbanog okruženja Bunije i Rwampare, intenzivnog kretanja stanovništva i mobilnosti povezane s rudarskim aktivnostima u Mongbwaluu", navodi se.

Bolest uzrokovana virusom ebole teška je i često smrtonosna. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti, priopćio je afrički CDC.