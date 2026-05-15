ALARM U KONGU /

Ponovno se pojavio smrtonosni virus: Potvrdili epidemiju, već je 65 mrtvih

Ponovno se pojavio smrtonosni virus: Potvrdili epidemiju, već je 65 mrtvih
Foto: olga Yastremska/Alamy/Profimedia

Početni nalazi upućuju na prisutnost soja virusa koji ne pripada zairu, najčešćem i najsmrtonosnijem soju, a sekvenciranje je u tijeku kako bi se on dodatno okarakterizirao

15.5.2026.
10:35
Hina
Vodeća afrička agencija za javno zdravstvo objavila je u petak da je u provinciji Ituri u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena epidemija ebole.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) priopćio je da saziva hitan sastanak zbog situacije.

Agencija je navela da je prijavljeno oko 246 sumnjivih slučajeva i 65 smrtnih ishoda, uglavnom u zdravstvenim zonama Mongbwalu i Rwampara.

Dodaje se da početni nalazi upućuju na prisutnost soja virusa koji ne pripada zairu, najčešćem i najsmrtonosnijem soju, a sekvenciranje je u tijeku kako bi se on dodatno okarakterizirao.

"Afrički CDC zabrinut je zbog rizika od daljnjeg širenja zbog urbanog okruženja Bunije i Rwampare, intenzivnog kretanja stanovništva i mobilnosti povezane s rudarskim aktivnostima u Mongbwaluu", navodi se.

Bolest uzrokovana virusom ebole teška je i često smrtonosna. Širi se izravnim kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba, kontaminiranim materijalima ili preko osoba koje su umrle od bolesti, priopćio je afrički CDC.

EbolaVirusKongoZarazaBolest
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
