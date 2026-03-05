Rudar koji je pomagao u izvlačenju tijela otkrio pravu istinu: 'Naši životi su u opasnosti'

Broj mrtvih u urušavanju rudnika koltana u Kongu u utorak premašio je 200. Tragedija se dogodila u rudnicima Rubaya, koje kontroliraju pobunjenici M23, priopćilo je u srijedu kongoansko Ministarstvo rudarstva. Riječ je o najnovijoj takvoj nesreći na područjima zemlje bogatim mineralima i pod kontrolom pobunjenika, piše AP. Pobunjenička skupina tvrdi da nije bilo toliko smrtnih slučajeva. Prema njihovoj verziji do urušavanja je došlo zbog "eksplozije", a poginulo je samo pet rudara.

"Mogu potvrditi da ono što ljudi objavljuju nije istina. Nije bilo klizišta; bilo je bombardiranja, a broj poginulih nije ono što ljudi govore. Radi se jednostavno o petero ljudi koji su poginuli", rekao je visoki dužnosnik pobunjeničke skupine Fanny Kaj. Međutim, rudar Ibrahim Taluseke, otkrio je kako je pomagao u izvlačenju više od 200 tijela.

"Bojimo se, ali naši životi su u opasnosti. Vlasnici rudnika ne žele otkriti točan broj umrlih", rekao je. Rubaya se nalazi u srcu istočnog Konga, mineralima bogatog dijela srednjoafričke nacije koju desetljećima razdiru vladine snage i različite naoružane skupine, uključujući M23, koju podržava Ruanda, a čiji je nedavni ponovni uspon eskalirao sukob, pogoršavajući već akutnu humanitarnu krizu.

Bez koltana nema ni mobitela

Kongo je glavni dobavljač koltana, crne metalne rude koja sadrži rijetki metal tantal, ključnu komponentu u proizvodnji pametnih telefona, računala i zrakoplovnih motora. Zemlja je 2023. godine proizvela oko 40 posto svjetske proizvodnje koltana, prema podacima Američkog geološkog zavoda, a Australija, Kanada i Brazil su drugi veliki dobavljači. Preko 15 posto svjetske opskrbe tantalom dolazi iz rudnika Rubaye.

U svibnju 2024. M23 je zauzeo grad i preuzeo kontrolu nad njegovim rudnicima. Prema izvješću UN-a, od zauzimanja Rubaye, pobunjenici su nametnuli poreze na trgovinu i prijevoz koltana, generirajući najmanje 800.000 dolara mjesečno. Istočni Kongo desetljećima je u krizi i izvan nje. Razni sukobi stvorili su jednu od najvećih humanitarnih kriza na svijetu s više od 7 milijuna raseljenih ljudi, uključujući više od 300.000 onih koji su napustili svoje domove od prosinca.

U lipnju su kongoanska i ruandska vlada potpisale mirovni sporazum koji su posredovale SAD, a pregovori između pobunjenika i Konga se nastavljaju. Međutim, borbe se nastavljaju na nekoliko fronti u istočnom Kongu, a i dalje bilježe brojne civilne i vojne žrtve. Sporazum između Konga i Ruande također otvara pristup ključnim mineralima za američku vladu i američke tvrtke. Sličan kolaps prošlog mjeseca usmrtio je više od 200 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'