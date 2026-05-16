Stigla je Mila: Poznata voditeljica dirljivom objavom potvrdila da je postala majka

Sretnu vijest o rođenju svoje prve kćeri voditeljica Edina Pršić Babić i nogometni trener Stjepan Babić podijelili su s pratiteljima na Instagramu objavivši emotivnu fotografiju koja je u trenu raznježila javnost.

Objava je očekivano izazvala lavinu čestitki i lijepih želja, a u komentarima su se odmah javili brojni Edinini prijatelji i kolege s domaće scene kako bi podijelili radost s novopečenim roditeljima. Među prvima su bile voditeljice Ana Radišić, koja je napisala "Čestitke do neba!", i Manuela Svorcan s porukom "Čestitam od srca! Čuvajte se".

Dolazak kćerkice Mile, kako je par ranije otkrio ime, ispunjenje je sna za Edinu i Stjepana.

Voditeljica je vijest o trudnoći podijelila u ožujku, opisujući nadolazeće razdoblje kao svoje "najljepše proljeće". Sada, s dolaskom prinove, ta je najava dobila svoj puni smisao.