Domaća voditeljica napravila hrabar korak u Americi: 'New York nisam odabrala slučajno'

New York, grad koji postavlja tempo svijetu, ovog je puta postao kulisa za regionalnu priču s međunarodnim ambicijama. Ana Radišić snimila je posebno izdanje podcasta "Putem oblaka" u srcu Manhattana, čime je postala prva podcasterica s područja Balkana koja je svoj format realizirala u globalnom kontekstu. Nakon više od 160 epizoda u gotovo šest godina emitiranja, Ana je ugostila niz istaknutih sugovornika iz područja biznisa, sporta, kulture i medija, a među međunarodno prepoznatim imenima nalazi se i Robin Sharma, kojeg je ekskluzivno intervjuirala u Italiji. No ovaj prekooceanski potez predstavlja još jedan strateški i simbolički iskorak u razvoju platforme koja već godinama gradi sadržaj s integritetom, dubinom i jasnom svrhom.

Foto: Privatni album

Newyorško izdanje zamišljeno je kao serijal razgovora s profesionalcima koji žive i rade u Sjedinjenim Američkim Državama, a porijeklom su iz Hrvatske.

U prvoj epizodi gostuje Filip Šašić koji vodi neprofitnu organizaciju Entrepreneurs for Global Change (EGC), čija je misija pružiti podršku mladim poduzetnicima diljem svijeta.

Foto: Privatni album

"New York je grad koji te stalno izaziva. Ovdje si svakodnevno okružen ljudima koji uspijevaju, stvaraju i pomiču granice i to te prirodno tjera da i sam budeš bolji. Uvijek si korak unaprijed, uvijek planiraš, uvijek razmišljaš globalno. Ja živim to što radim", kazao je Filip koji svoju svrhu vidi u povezivanju mladih ljudi i u tome da ih educira, podrži i pomogne im pronaći investitore koji će vjerovati u njihove ideje. No najveći mir pronalazi u moru i ronjenju, odnosno u svojoj Korčuli za koju je iznimno vezan.

Foto: Privatni album

Osim s Filipom, Ana je razgovarala i s Tomislavom Nevistićem, nagrađivanim profesionalnim plesačem, koreografom i predavačem koji već 11 godina živi u New Yorku. U epizodi snimljenoj u Broadway Dance Centeru govori o važnosti discipline i svakodnevnog rada. Ističe kako samopouzdanje u njegovoj profesiji proizlazi iz pripreme i kontinuiranog treninga, a iako karijeru gradi u SAD-u, navodi da redovito prati hrvatske medije, čita hrvatske pisce i svaki dan se čuje sa svojom obitelji.

Foto: Privatni album

U kultnom restoranu Delmonico’s, osnovanom 1837. godine, u kojem su redovito boravili Nikola Tesla, Marilyn Monroe, Mark Twain i Abraham Lincoln, razgovor je vođen s Dennisom Turčinovićem, poduzetnikom koji danas stoji iza tog restorana.

Foto: Privatni album

"Kao poduzetnik morao sam napraviti niz grešaka. Preko grešaka se dolazi do uspjeha. Svaka pogreška bila je lekcija, svaka lekcija korak naprijed. Dolazim iz jako skromnih uvjeta i zato vjerujem da svatko može uspjeti", kazao je Dennis koji svaka tri mjeseca dolazi u Hrvatsku, u svoju Istru.

Foto: Privatni album

Ana Radišić ovim je serijalom željela pokazati da se priče iz regije mogu ispričati i na globalnoj pozornici, a da njihovi glavni akteri mogu biti svima inspiracija.

"New York nisam odabrala slučajno. To je grad koji predstavlja najvišu razinu konkurencije, ambicije i profesionalnog tempa. Htjela sam vidjeti kako naš format funkcionira u takvom okruženju i možemo li ga ondje postaviti ravnopravno, bez kompromisa u kvaliteti. Važno mi je bilo publici u regiji približiti iskustva ljudi koji su uspjeli na zahtjevnom međunarodnom tržištu, a pritom ostali čvrsto povezani sa svojim korijenima. Istodobno, ovo je za mene bio i osobni profesionalni izazov - organizirati i realizirati snimanje koje produkcijski i logistički izlazi iz svega što sam dosad radila. Upravo zato se iz New Yorka vraćam zadovoljna i ponosna", istaknula je Ana.

Foto: Privatni album

Serijal "Putem oblaka - New York edition" počinje s emitiranjem već ove nedjelje, u 19 sati YouTube kanalu Ane Radišić te na audio platformama poput Spotifyja, Apple Podcasta i Deezera.

Ovim projektom podcast prvi put izlazi iz regionalnog produkcijskog okvira, ali zadržava istu publiku i uređivački pristup, no sada u globalnom kontekstu.