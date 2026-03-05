Automobili koji će definirati iduće desetljeće: 'Vjerujte nam, vrijedi ih čekati'

Automobilska industrija nalazi se usred najveće transformacije u povijesti. Dok su donedavno svi putevi vodili isključivo prema potpunoj elektrifikaciji, posljednjih godinu dana donijelo je triježnjenje i svojevrsnu rekalibraciju strategija.

Visoke cijene, nedovoljno razvijena infrastruktura i oklijevanje kupaca natjerali su proizvođače da ponovno promisle o budućnosti.

Rezultat je fascinantno razdoblje u kojem će se na tržištu istovremeno pojaviti napredni električni modeli, inovativni hibridi, ali i automobili koji slave tradicionalne motore s unutarnjim izgaranjem.

"Neki od njih će uskoro sići s proizvodne trake. Drugi još nisu izašli iz dizajnerskog studija. No, o njima vam govorimo sada, jer su to vozila koja će biti važna, bez obzira na to koliko dosadnih crossovera proizvođači automobila izbace. Vrijedi ih čekati", navodi specijalizirani magazin 'Car and Driver'.

Predstavljamo dvadeset ključnih modela koji će definirati ostatak desetljeća.

Nova generacija legendi i električna tranzicija

Godine koje dolaze obilježit će dolazak električnih verzija nekih od najpoznatijih imena u industriji. BMW i3, koji se očekuje 2026., više neće biti ekscentrični gradski mališan, već potpuno električna verzija legendarne serije tri. Postavljen na novu "Neue Klasse" platformu, donijet će značajno veći domet i brže punjenje, a prodavat će se paralelno s verzijama koje pokreću benzinski motori. Sličnu strategiju primjenjuje i Porsche, koji za 2027. priprema potpuno električne verzije svojih ulaznih sportskih modela 718 Boxster i Cayman. Najveći inženjerski izazov bit će zadržati savršeni balans po kojem su ovi automobili poznati, unatoč masi i smještaju baterija.

Alfa Romeo također kreće u novu eru s drugom generacijom svog popularnog SUV-a. Novi Alfa Romeo Stelvio, odgođen za 2027., prebacuje se na modernu STLA Large platformu i nudit će se kao hibrid ili potpuno električni model, zadržavajući prepoznatljiv talijanski dizajn i vrhunske vozne osobine. Iz BMW-ove M divizije 2027. stiže i prvi električni M3, vjerojatno pod nazivom iM3. S četiri elektromotora i snagom koja bi mogla premašiti 700 konjskih snaga, cilj je dokazati da električni pogon može pružiti jednaku, ako ne i veću razinu uzbuđenja.

Moć, luksuz i neočekivani povratci

Dok mnogi hrle prema struji, neki brendovi slušaju srce svojih najvjernijih kupaca. Nakon mlakog prijema električnog modela Daytona, Dodge Charger se od 2026. vraća svojim korijenima. U ponudu se ponovno uvodi legendarni Hemi V8 motor, čime Dodge pokazuje da za američke "muscle cars" još uvijek ima mjesta na tržištu. Ford, s druge strane, spaja nespojivo. Potaknut uspjehom terenskih sportaša poput Porschea 911 Dakar, za 2026. priprema Ford Mustang Raptor. Ovaj jedinstveni model imat će V8 motor, pogon na sve kotače i povišeni ovjes, stvarajući potpuno novu nišu sportskih terenaca.

U svijetu superautomobila, Ferrari piše povijest. Njihov prvi potpuno električni model, Ferrari EV SUV, stiže 2026. godine. Ne radi se o klasičnom SUV-u, već o povišenom četverosjedu čija će cijena premašivati 500.000 eura. Ferrari samostalno razvija baterije i motore kako bi osigurao performanse dostojne imena. U isto vrijeme, Mercedes-Benz planira demokratizirati svoju ikonu. Takozvani 'Little G' bit će manja, isključivo električna verzija legendarne G-klase, zadržavajući kockasti dizajn u urbanijem paketu.

Avangarda dizajna i tehnologije

Budućnost donosi i potpuno nove igrače i koncepte. Afeela 1, prvi automobil nastao iz partnerstva Sonya i Honde, stiže 2026. s fokusom na softver i zabavu. Unutrašnjost s golemim zaslonima i više od četrdeset senzora za autonomnu vožnju postavlja nove standarde u integraciji tehnologije. Korejski luksuzni brend Genesis nastavlja svoj proboj s modelom GV90, vodećim električnim SUV-om s tri reda sjedala koji se očekuje 2026. godine. Inspiriran elegantnim konceptom Neolun, ponudit će raskoš i napredne tehnologije.

Nakon kratke stanke, vraća se i Audi TT, ali u potpuno novom izdanju. Duhovni nasljednik, koji stiže 2027., bit će električni sportski automobil radikalnog dizajna temeljen na Conceptu C i dijelit će platformu s električnim Porscheom 718. Jaguar se također u potpunosti repozicionira kao ultra-luksuzni brend. Prvi model nove ere je Jaguar I-Type, veliki GT s četvero vrata koji će se od 2027. natjecati s Bentleyjem i Porscheom.

Vizionari i povratnici u divljinu

Za one željne avanture, Volkswagen oživljava legendarno američko ime. Scout Traveler, koji dolazi 2028., bit će robusni električni terenac stvoren za vožnju izvan asfalta, a nudit će i opciju benzinskog generatora za produljenje dometa. I Nissan vraća jedno od svojih najpoznatijih imena. Novi Nissan Xterra (2028.) bit će temeljen na kamionetu Frontier i imat će hibridni V6 pogon.

Kraj desetljeća rezerviran je za egzotiku. Lamborghini Lanzador (2029.) bit će prvi potpuno električni model marke, definiran kao "Ultra GT" s povišenom karoserijom i snagom od preko 1300 konjskih snaga. Dugo očekivani nasljednik Lexusa LFA također stiže kao električni superautomobil, a Lexus obećava čak i simulirani ručni mjenjač za autentičniji doživljaj vožnje.

Švedski Polestar 6, odgođen za 2030., bit će elegantni električni roadster sa snagom od 884 KS. Na kraju, tu je i mogući povratak Toyote MR2, inspiriran konceptom FT-Se, kao lagani sportski dvosjed fokusiran na čisti užitak u vožnji.

Manji i pristupačniji SUV, Rivian R2, trebao bi stići 2026. s cijenom od oko 45.000 dolara i dometom većim od 480 km, što ga čini izravnim konkurentom Teslinom Modelu Y. Naposljetku, luksuzna talijanska limuzina Maserati Quattroporte od 2028. postaje isključivo električna, s više od 1000 KS.

Predstojeće godine donose nevjerojatnu raznolikost. Od električnih superautomobila do povratka V8 divova i robusnih terenaca, automobilska budućnost bit će sve samo ne dosadna. Kupci će imati više izbora nego ikad prije, a industrija će nastaviti tražiti savršenu ravnotežu između inovacija, tradicije i želja tržišta.

