Elegantne i egzotične: Neke žive i do sto godina, a ovo su vaše fotografije

Kao jedne od omiljenih sobnih biljaka, orhideje simboliziraju eleganciju i egzotičnu ljepotu. Iako mnogi očekuju da su zahtjevne, uzgoj nije kompliciran uz malo razumijevanja njihovog staništa. Uz pravilnu njegu, osigurat ćete svom domu dugotrajan, predivan ukras. Zanimljivo je da neke vrste orhideja mogu živjeti i do sto godina, a postoje čak i vrste koje cijeli život provedu pod zemljom, navodi Plant Detectives.

Vi ste nam poslali fotografije vaših orhideja koje krase vaše domove, a mi smo izdvojili njih 50 fotografija. Prolistajte galeriju i divite se!