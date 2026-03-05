FREEMAIL
VESELA ATMOSFERA /

Zanosna Eva Mendes slavi rođendan: Znate li zašto je više nema u javnosti?

Izgleda kao da ima napitak za vječnu mladost: Eva Mendes danas puni 51. godinu
Foto: profimedia
Poznata holivudska glumica Eva Mendes danas slavi svoj 52. rođendan.
Američka glumica Eva Mendes slavi 51. rođendan, a mi smo se tom prilikom prisjetili njezinog karijernog puta! Samo najveći obožavatelji znaju da je Eva svoj put započela u spotovima Pet Shop Boysa i Aerosmitha, a onda i u epizodnoj ulozi kultne serije "Hitna služba".

Vrhunac karijere doživjela je s filmom "Ghost Rider", a na setu filma "The Place Beyond the Pines" iz 2012. upoznala je i veliku holivudsku zvijezdu s kojom je naposlijetku i zasnovala obitelj. Ryan Gosling i Eva Mendes jedan su od najtajnovitijih parova današnjice, a nedavno su preselili iz SAD-a u London.

 

 

5.3.2026.
6:02
Hot.hr
