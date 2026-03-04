FREEMAIL
VISOKE TENZIJE /

'Rat' na Rujevici: Pogledajte na što liči okršaj Rijeke i Hajduka, iskre frcaju na sve strane
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka i Hajduk u srijedu su na Rujevici odigrali četvrtfinalnu utakmicu Hrvatskog nogometnog kupa. Jadranski derbi bio je pravi derbi, u kojemu su tenzije bile visoke i nije nedostajalo grublje igre.
U četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa u srijedu (20.00 sati) na Rujevici su se sastali  Rijeka Hajduk. Ulog je velik jer se igra samo jedna utakmica, a pobjednik će osigurati plasman među četiri najbolje momčadi najmasovnijeg domaćeg natjecanja. Riječani u ovaj dvoboj ulaze kao branitelji naslova, a Hajduk lovi pobjedu kojom bi podigao atmosferu za veliki derbi s Dinamom u SHNL-u, koji se igra u nedjelju.

Od samog početka utakmica je bila vrlo agresivna, obje momčadi su krenule žestoko, a sudac Patrik Kolarić imao je posla preko glave.

4.3.2026.
21:20
M.G.
Nel Pavletic/PIXSELL
