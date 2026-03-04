FREEMAIL
LIJEPA HELENA /

Tko je očaravajuća stjuardesa koja već ima povijest s Karlom u 'Gospodinu Savršenom'?
Foto: @helenabatalija
Helena ima 28 godina i jedna je od kandidatkinja pete sezone reality showa Gospodin Savršeni.
Helena ima 28 godina i natjecateljica je pete sezone reality showa 'Gospodin Savršeni'. Po zanimanju je stjuardesa, govori tri jezika i obožava putovanja te upoznavanje novih kultura. Sebe opisuje kao spoj njemačke suzdržanosti i balkanskog temperamenta, a ističe kako je otvorena, direktna i neovisna. U show se prijavila jer vjeruje da je spremna pronaći partnera koji može pratiti njezin dinamičan način života i biti joj oslonac u svakodnevici.

Već od prve epizode ova lijepa plavuša privukla je veliku pozornost gledatelja, ali i ostalih kandidatkinja. Naime, ubrzo se otkrilo da jednog Gospodina Savršenog, Karla Godeca, poznaje od ranije. Upravo zbog tog neočekivanog obrata i svoje direktnosti Helena se već na samom početku nametnula kao jedna od najzapaženijih kandidatkinja nove sezone.

4.3.2026.
11:52
Hot.hr
@helenabatalija
Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026Gospodin Savršeni KandidatkinjeNova SezonaVoyoRtl
