Tko je očaravajuća stjuardesa koja već ima povijest s Karlom u 'Gospodinu Savršenom'?

Helena ima 28 godina i natjecateljica je pete sezone reality showa 'Gospodin Savršeni'. Po zanimanju je stjuardesa, govori tri jezika i obožava putovanja te upoznavanje novih kultura. Sebe opisuje kao spoj njemačke suzdržanosti i balkanskog temperamenta, a ističe kako je otvorena, direktna i neovisna. U show se prijavila jer vjeruje da je spremna pronaći partnera koji može pratiti njezin dinamičan način života i biti joj oslonac u svakodnevici.

Već od prve epizode ova lijepa plavuša privukla je veliku pozornost gledatelja, ali i ostalih kandidatkinja. Naime, ubrzo se otkrilo da jednog Gospodina Savršenog, Karla Godeca, poznaje od ranije. Upravo zbog tog neočekivanog obrata i svoje direktnosti Helena se već na samom početku nametnula kao jedna od najzapaženijih kandidatkinja nove sezone.