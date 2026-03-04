FREEMAIL
KAO BLIZANKE /

Dvije plavuše zasjale na špici: Usklađene kombinacije ukrale svu pažnju

Dvije plavuše zasjale na špici: Usklađene kombinacije ukrale svu pažnju
Foto: eMedjimurje.net.hr
1 /32
Proljetno sunce ovih je dana izmamilo brojne Čakovčane u samo srce grada, a centar Čakovca ponovno je postao nezaobilazno mjesto susreta svih generacija. Glavna gradska šetnica bila je ispunjena do posljednjeg koraka, tražila se stolica više na terasama, a tradicionalna kava na otvorenom pokazala je da su građani jedva dočekali toplije dane.

Posebnu živost gradu dale su prve potpuno otvorene terase ugostiteljskih objekata, koje su se brzo napunile smijehom i razgovorom. U zraku se osjetio onaj dobro poznati proljetni optimizam, dok su gradske ulice postale prava mala modna pista.

Ove sezone, sudeći prema viđenom, dominira crvena boja - brojni prolaznici birali su upečatljive komade upravo u toj nijansi. Ipak, objektiv fotografa posebno su privukle dvije plavuše koje su gotovo savršeno uskladile svoje modne kombinacije. Kao da su se unaprijed dogovorile, obje su zablistale u tamnijim trapericama i bež jaknicama, bezvremenskoj kombinaciji koja odiše ležernom elegancijom. Styling su zaokružile smeđim torbicama i efektnim sunčanim naočalama, čime su pokazale da se i jednostavnim komadima može postići wow-efekt.

Osim modno osviještenih dama i gospode, centrom su u velikom broju prošetali i četveronožni ljubimci, koji su također uživali u pažnji i dugim šetnjama. Vedra atmosfera, pune terase i osmijesi na licima prolaznika potvrdili su jedno, proljeće je službeno stiglo u Čakovec.

 

 

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.net.hr 

4.3.2026.
9:31
Hot.hr
emedjimurje.net.hr
čakovecPaparazzišetnjašpica
