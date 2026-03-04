Ljubav, kokain i potpuni kaos: Ovo je priča o Kate i Peteu, IT paru 2000-ih

Londonski boem i jedan od najupečatljivijih autora britanske scene, Peter Doherty, 5. svibnja premijerno stiže u Tvornicu kulture u sklopu svoje europske turneje. Povodom dolaska glazbenika kojeg cijela svjetska javnost najviše pamti po turbelentnoj vezi sa supermodelom Kate Moss prisjetili smo se vremena kad je nedodirljiva ikona modnog svijeta, supermodel čije je lice krasilo bezbrojne naslovnice i kampanje i Pete Doherty, pjesnik i frontman bendova The Libertines i Babyshambles, ali i notorni ovisnik, bili zajedno.

Prisjetite se jedna od najburnijih romansi u povijesti pop kulture u galeriji