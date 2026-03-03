Crna ovca obitelji rođendan slavi bez slavnih roditelja: Od mezimca do odmetnika

Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije Beckham, sutra slavi svoj 27. rođendan. No, umjesto obiteljskog okupljanja, rođendan će provesti tisućama kilometara daleko od roditelja, u jeku javnog i gorkog raskola koji je potresao jednu od najpoznatijih obitelji na svijetu. Njegov život, koji je započeo pod svjetlima reflektora, danas je priča o potrazi za vlastitim identitetom, braku s bogatom nasljednicom i bolnom prekidu s klanom Beckham.

Čini se da je Brooklyn Beckham napokon pronašao svoj mir i neovisnost, ali cijena je bila visoka. Dok ulazi u novu godinu života, ostaje pitanje može li se pukotina u jednoj od najslavnijih svjetskih obitelji ikada popraviti ili je ovo konačan kraj jedne ere.