Pokopano 165 djevojčica ubijenih u napadu Izraela: Ovo se ne može opisati riječima...

Iran je u subotu održao masovnu pogrebnu ceremoniju za najmanje 165 učenica i 14 učitelja ubijenih u napadu Izraela na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minabu, javlja Al Jazeera.

Izraelska vojska opovrgava ikakve izraelske ili američke napade u tom području. Tijekom rata u Gazi, Izrael je negirao više smrtonosnih napada na palestinske civile, samo da bi kasnije povukao tvrdnje kada su se pojavili nepobitni dokazi, nazivajući takve napade "slučajnima", navodi Al Jazeera.

Iranska državna televizija u utorak je prikazala tisuće ljudi kako ispunjavaju javni trg u Minabu. Muškarci su mahali zastavom Islamske Republike, uglavnom stojeći odvojeno od žena ogrnutih crnim čadorima.

S pozornice je žena koja je rekla da je majka „Atene“ podignula otisnutu sliku portreta koju je nazvala „dokumentom američkih zločina“. Dodala je: „Umrli su na Božjem putu.“ Okupljeni su skandirali: "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i "Nema predaje".

Napad na školu

Napad se dogodio u subotu nakon što su SAD i Izrael najavili zajedničke udare na Iran, što je najsmrtonosniji incident u ratu protiv Teherana do sada, a meta su bili civili. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u ponedjeljak je optužio SAD i Izrael za ubojstvo učenica, javlja Al Jazeera.

„Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih mladih djevojaka koje su ubijene u američko-izraelskom bombardiranju osnovne škole. Njihova tijela su rastrgana u komadiće“, napisao je Araghchi na X-u, uz sliku novoiskopanih grobova. „Ovako u stvarnosti izgleda 'spašavanje' koje je obećao gospodin Trump. Od Gaze do Minaba, nevini hladnokrvno ubijeni.“

Vlasti u Teheranu pozvale su na međunarodnu akciju i solidarnost nakon što su nekoliko bolnica i škola pogođene američkim i izraelskim zračnim napadima na zemlju, dok Iran nastavlja ispaljivati ​​rakete i dronove diljem regije.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je u ponedjeljak da dvije zemlje "nastavljaju neselektivno napadati stambena područja, ne štedeći ni bolnice, škole, objekte Crvenog polumjeseca ni kulturne spomenike".

Američki državni tajnik Mark Rubio u ponedjeljak je novinarima rekao da SAD "ne bi namjerno ciljao školu". "Ministarstvo rata istraživalo bi to da je riječ o našem napadu, a za dodatna pitanja uputio bih vas njima", rekao je Rubio.