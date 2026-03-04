Šok i nevjerica: Splićani poraženi u derbiju, Torcida bakljadom okrenula leđa svojim igračima

Gledali smo možda i najuzbudljiviju utakmicu ove godine na hrvatskim travnjacima. Jadranski derbi na Rujevici imao je sve – pogodke, VAR kontroverze, prekide zbog bakljade i dramatične završnice koje su ostavile navijače bez daha. Hajduk je dvaput vodio, ali Rijeka je u završnici slavila 3-2 i osigurala plasman u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, postigavši posljednja dva gola u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Rokas Pukštas doveo je Hajduk u vodstvo u 25. minuti, dok je Rijeka izjednačila u 57. minuti preko preciznog izvođenja kaznenog udarca Tiaga Dantasa. U petoj minuti sučevog dodatka Roko Brajković vratio je prednost Splićanima, ali Rijeka je do kraja dodatka uspjela postići potpuni preokret – Toni Fruk izjednačio je na 2-2, a Gabrijel Rukavina pogodio je za konačnih 3-2 i polufinale za domaće.

Sudac Patrik Kolarić i VAR soba bili su u središtu dramatičnih događaja već od početka. U 4. minuti dosudio je kazneni udarac za Rijeku, koji je naknadno poništen nakon pregleda VAR-a, a Fruk je umjesto toga dobio žuti karton zbog simuliranja. U 8. minuti Roko Brajković i u 11. minuti Rokas Pukštas prijetili su riječkom vrataru Martinu Zlomisliću, a najbolje prilike Rijeke kreirao je brzonogi engleski napadač Daniel Adu-Adjei.

Hajduk je došao do vodstva u 25. minuti zahvaljujući preciznom udarcu Pukštasa, dok je Ante Rebić u 40. minuti poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Prvo poluvrijeme završilo je uz osam minuta dodatka, ali Rijeka tada nije uspjela izjednačiti.

Drugo poluvrijeme obilježile su pirotehničke scen, baklje s južne tribine izazvale su nekoliko minuta prekida, a Hajduk je dodatno opterećen žutim kartonima koje su dobili Skelin i Šego. U 57. minuti Tiago Dantas preciznim udarcem iz kaznenog udarca izjednačio je na 1-1.

U završnici, dodatak je donio potpuni preokret za Rijeku. Ante Matej Jurić izazvao je kazneni udarac za Fruka, koji je izjednačio na 2-2. I samo nekoliko sekundi kasnije, Rijeka je iz protunapada povela kada je Jurić poslao povratnu loptu u srce kaznenog prostora, a Gabrijel Rukavina iskoristio lošu reakciju Skelina za gol koji je osigurao polufinale i ludnicu na tribinama Rujevice.

Ova utakmica ostat će zapamćena kao jedna od najdramatičnijih u povijesti hrvatskog kupa, pravi spektakl pun preokreta i adrenalina do posljednje minute.

