BEZ MILOSTI /

Hajdukovci su bijesni: 'Neka ga papiri čekaju kad dođe u Split, sramotno, najgori ikad...'

Hajdukovci su bijesni: 'Neka ga papiri čekaju kad dođe u Split, sramotno, najgori ikad...'
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Navijači Hajduka pronaši su krivca za poraz od Rijeke u četvrtfinalu Hrvatskog kupa

4.3.2026.
22:53
M.G.
Nel Pavletic/PIXSELL
Hajduk je dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3-2 i plasirala se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Rokas Pukštas je u 25. minuti postigao pogodak za vodstvo Hajduka. Rijeka je izjednačila u 57. minuti, a uspješan izvođač kaznenog udarca bio je Tiago Dantas. U petoj minuti sučevog dodatka Roko Brajković je pogodio za novo vodstvo Hajduka. Preokret i plasman Rijeci donijeli su Toni Fruk pogotkom u 19. minuti dodatka te Gabrijel Rukavina koji je postigao pogodak u 20. minuti dodanog vremena.

Navijači Hajduka nisu skrivali nezadovoljstvo nakon šokantnog ispadanja i izdvojili su Filipa Krovinovića kao glavnog krivca za poraz.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

 U nastavku prenosimo neke od njihovih komentara na društvenim mrežama:

"Dragi Bože smiluj se! Pa veće pokore nema,već navijati za hajduk! Znači boli svaki put gledati."

"Aj više maknite Krovinovića zvanog rikverc. Ostali momci se trude i odigraju dobru utakmicu, a on falije dodat čisti balun. Da je samo sta i izbacio u aut bilo bi bolje. Dajte maknite ga iz kluba više."

"Neka papiri Krovinivića čekaju dok dođe u Split. Lp."

"Krovinović izgubio dobivenu urakmicu ….Sramotno, najgori igrač koji je ikad igrao u Hajduka."

"Nevjerojatno je koliki je Krovinović teret za ovu momčad. Njegova greška u vjerojatno zadnjoj minuti nas je koštala ovog. Lik je imao cijeli teren pred sobom za dodat, a on ni to ne zna. Lagano papire dat i aj zbogom!"

