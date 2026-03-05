Stravični prizori iz Dubrave: BMW-om srušio semafor, maloljetnica ostala priklještena

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu oko 23.35 sata. Vozač BMW-a stranih registracijskih oznaka izgubio je nadzor nad vozilom i udario u stup semafora koji se od siline udarca srušio. Automobil se zaustavio tek nakon sto je udario u drvo.

O nesreći su se oglasili i vatrogasci na Facebooku.

"Osobno vozilo njemačkih registracija udarilo je u stup semafora i pritom ga izvalilo. Vozač se nalazio izvan vozila, dok je suvozačica ostala prikliještena. Vatrogasci su izvršili direktno spašavanje, a unesrećenu osobu potom je preuzela Hitna medicinska pomoć", stoji u objavi.

Prošao kroz crveno

Policija je objavila detalje nesreće. Naveli su da je 40-godišnjak upravljao osobnim automobilom njemačkih nacionalnih oznaka, dok se kao putnica u osobnom automobilu nalazila maloljetnica, a kretao u Ulicom Dubrava smjeru zapada.

Dolaskom do raskrižja s Konjščinskom i Maslinskom ulicom gdje se prometom upravlja semaforima, ušao je vozilom u raskrižje dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo zbog čega je uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom.

Tom prilikom došlo je do zanošenja vozila zbog čega je prešao preko južne kolničke trake, sletio van kolnika, prešao preko uzdignutog rubnog kamena te pri nekontroliranom kretanju po nogostupu udario u metalne zaštitne stupiće, hidrant za vodu, stup semafora i dvorišnu ogradu kućnog broja 10.

Nadalje, u nastavku nekontroliranog kretanja sletio je s nogostupa na kolnik Maslinske ulice gdje je prednjim dijelom naletio na metalni stup prometnog znaka, a nakon čega se nastavio nekontrolirano kretati preko nogostupa gdje je naletio na betonski parapet, prešao preko mekanog terena te naletio na stablo gdje se i zaustavio. Nakon zaustavljanja, na krov je vozila uslijed nastalih oštećenja pao stup semafora.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni vozač i putnica, te je putnici liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, a vozaču u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Zbog obavljanja očevida prometne nesreće, tramvajski promet u smjeru istoka bio je obustavljen od 23.45 do 3.20 sati", stoji u objavi.