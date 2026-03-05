Teška prometna na A1 kod Jastrebarskog: Vatrogasci izvlačili ljude iz kombija, pozvan helikopter
HAK je izvijestio da se vozi jednim prometnim trakom u smjeru Karlovca, a kolona je oko 4 km
Teška prometna nesreća dogodila se jutros na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Karlovca.
Prema prvim infomracijama, kombi vozilo zaletjelo se u stražnji dio kamiona. "U vozilu se nalazilo pet osoba, tri su izašle samostalno, dok su dvije osobe ostale prikliještene. Vatrogasci su ih direktnim spašavanjem izvukli iz vozila, a zbog težine ozljeda pozvan je medicinski helikopter", objavili su JVP Zagreb.
O prometnoj nesreći izvijestio je i HAK. "Na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 km", objavio je HAK.
